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12 апреля • обновлено в 10:37
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Победивший рак звезда "Универа" очень изменился: как выглядит 36-летний Андрей Гайдулян сейчас

2.2т
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Популярный российский актер, звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян 12 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 36 лет.

Как известно, в 2015 году актеру диагностировали рак лимфомы и провели операцию, после которой Гайдулян стал постепенно возвращаться к нормальной жизни. О том, как он изменился после болезни и как выглядит сейчас, расскажет OBOZREVATEL.

Андрей Гайдулян

Андрей Гайдулян

Stars-News.ru

В июле 2015 года Андрей Гайдулян узнал о диагнозе "лимфома Ходжкина". Кашель и припухлость на шее звезда "Универа" поначалу списывал на простуду, а слабость – на плотный график. Но позже у него резко затруднилось дыхание, появились проблемы с речью.

Гайдуляну потребовалось срочное медицинское вмешательство и он был госпитализирован в онкологический центр Блохина в Москве. Затем актер уехал лечиться в Германию.

После улучшения состояния, в феврале 2016 года Андрей Гайдулян вернулся в Москву.

Болезнь помешала планам актера жениться: в сентябре 2015 года должна была состояться его свадьба с его девушкой Дианой Очиловой.

В марте 2016 года пара рассталась, но в мае они возобновили отношения. 9 сентября 2016 года свадьба все же состоялась, а в 2017 году стало известно о расставании Гайдуляна и Очиловой.

Андрей Гайдулян и Диана Очилова

Андрей Гайдулян и Диана Очилова

vokrug.tv

Андрей Гайдулян и Александра Велескевич

Андрей Гайдулян и Александра Велескевич

vokrug.tv

Через три месяца после развода Андрей Гайдулян вышел в свет с 26-летней актрисой Александрой Велескевич.

Предлагаем увидеть, как Андрей Гайдулян выглядит сейчас:

Morning, morning... mandavoning.

Допис, поширений Андрей Гайдулян (@gaydulyan)

Это мы . Ну как?

Допис, поширений Андрей Гайдулян (@gaydulyan)

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Автор
Алина Мельник
Тема
Блог шоубиз
Персона
Андрей Гайдулян
Место
Россия
Теги
скандалы Отношения лечение рака день рождения актер люди звезды сериал шоу-бизнес шоу
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