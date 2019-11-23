"Первые ласточки": раскрылся финал самого откровенного сериала в Украине. Видео

В Украине на "Новом канале" завершился уникальный проект – сериал о проблемах подростков "Первые ласточки", премьера которого состоялась 19 ноября.

Всего в первом сезоне было восемь серий, в течение которых создатели показали историю фатальной дружбы в сети, историю борьбы с жизнью, в которую взрослым страшно поверить. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, чем завершился последний эпизод нашумевшего проекта (Внимание, спойлеры! Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

Чем завершился сериал "Первые ласточки"

В восьмой серии героиня Лера Фаркаш, которую заподозрили в том, что она является "Другом" (тот, кто толкает подростков на самоубийство), пришла в сознание после аварии. Она вместе с одноклассницей Олей Марковой пытается выяснить, кем же является злодей, чтобы помешать ему причинять вред людям.

"Первые ласточки" Кадр из фильма

В итоге открывается страшная истина: в кровавых делах замешан брат Кати – Антон, которого все считали глухонемым. Он на самом деле притворялся, так как всего лишь глухой. Парень убивает Максима, который случайно забрел к нему в комнату и увидел улики.

Позже парень затаскивает собственную сестру, Ника и Федю связанными на крышу и собирается лишить их жизни, но все заканчивается тем, что он сам падает вниз, а подростки остаются целыми.

"Первые ласточки" Кадр из фильма

Все вздыхают с облегчением, но главная интрига все еще не раскрыта. Антон не был тем самым "Другом", а всего лишь оказался его пешкой. Об этом герои узнали лишь после похорон, когда главный злодей прислал им сообщение. Финал первого сезона так и завершился на интриге, положив таким образом начало для продолжения.

"Первые ласточки" - "Друг" снимает на камеру смерть Антона Кадр из фильма

Главный вывод "Первых ласточек" на украинском телевидении

Директор департамента Национальных "горячих линий" и социальной помощи в ГО "Ла Страда-Україна" Алена Кривуляк подвела итоги сериала. Она рассказала, как часто на горячую линию обращаются подростки, рассказывая о желании покончить жизнь самоубийством. Дети любят свою жизнь, родителей, друзей, но не чувствуют взаимности, что в конечном итоге подталкивает их на страшный шаг.

"Первые ласточки"

По словам Кривуляк, в первую очередь в такой ситуации виноваты родители, которые отказываются верить, что с их детьми может это случиться, и обращать внимание на проблемы.

"Абсолютно все подростки, с которыми я общаюсь, и которые имеют мысли о суициде, в процессе консультации говорят о том, что они хотят жить! Они любят свою жизнь, они любят своих родителей, они любят своих друзей. Но они не чувствуют, что кто-то любит их. Они не чувствуют, что кто-то их ценит. Они не чувствуют, что кто-то хочет уделять им время. Они не чувствуют, что кто-то ими дорожит. Они не чувствуют, что их понимают. Они не чувствуют, что их поддерживают. Будем ли мы после этого и дальше осуждать "Первые ласточки" и говорить про глупые вещи о пропаганде подростковых суицидов? Взрослые, давайте сначала найдем причину в себе", – призвала Кривуляк.

Где смотреть "Первые ласточки"

Как анонсировалось, все серии будут выходить в YouTube, однако на данный момент на видеохостинге доступен только первый эпизод. Выход остальных ожидается в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый эпизод сериала наделал много шума в сети. Создатели добавили в титры номер горячей линии "Ла Страда-Украина", куда могут обратиться подростки, испытывающие разного рода проблемы. В первый же день демонстрации эксперты приняли десятки звонков.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!