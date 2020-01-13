"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Названы все номинанты на самую престижную кинонаграду планеты "Оскар" в 2020 году.

Видеотрансляция объявления номинантов шла на YouTube 13 января.

Ведущие, объявлявшие номинантов Скрин с видео

Согласно прогнозам аналитиков, главным претендентом на победу в номинации "Лучший фильм" считается картина Мартина Скорсезе "Ирландец". На втором месте оказалась лента Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", а на третьем - "Брачная история" Ноа Баумбаха.

Фаворитом в номинации "Лучшая женская роль" - Рене Зелвегер, "Лучший адаптированный сценарий" - "Ирландец", "Лучшая мужская роль" - Хоакин Феникс, за роль Джокера в одноименном фильме. Лучшим иностранным фильмом, скорее всего, назовут ленту "Паразиты".

А одним из главных сюрпризов может стать картина "1917" Сэма Мэндеса, получившая "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм".

Главное:

Лидер по количеству номинаций — "Джокер" (10 категорий);

Обладатель "Золотого глобуса" 1917 стал номинантом на победу на "Оскаре"

Одна из главных сенсаций 2019 года, фильм "Паразиты", поборется за награду в 5 категориях.

Номинации:

Лучший актер второго плана

Лучший анимационный короткометражный фильм

Лучшая музыка

Лучший звуковой монтаж

Лучший звук

Лучший дизайн костюмов

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший грим

Лучшая операторская работа

Лучший монтаж

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший документальный короткометражный фильм

Лучший документальный полнометражный фильм

Лучший актер

Лучшая актриса

Лучший режиссер

Лучший фильм

Также читайте на OBOZREVATEL, какие фильмы и актеры получили "Золотой глобус" в 2020 году. Традиционно, победители этой кинонаграды считаются главными претендентами на получение "Оскара", который будут вручать 9 февраля.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, кинокритики назвали лучшие фильмы, снятые за прошедшие десять лет. Рейтинг картин опубликовало авторитетное издание World of Reel путем опроса 250 критиков и представителей киноиндустрии.

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