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13 января • обновлено в 16:12
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"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

1.7т
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Названы все номинанты на самую престижную кинонаграду планеты "Оскар" в 2020 году.

Видеотрансляция объявления номинантов шла на YouTube 13 января.

Ведущие, объявлявшие номинантов

Ведущие, объявлявшие номинантов

Скрин с видео

Согласно прогнозам аналитиков, главным претендентом на победу в номинации "Лучший фильм" считается картина Мартина Скорсезе "Ирландец". На втором месте оказалась лента Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", а на третьем - "Брачная история" Ноа Баумбаха.

Фаворитом в номинации "Лучшая женская роль" - Рене Зелвегер, "Лучший адаптированный сценарий" - "Ирландец", "Лучшая мужская роль" - Хоакин Феникс, за роль Джокера в одноименном фильме. Лучшим иностранным фильмом, скорее всего, назовут ленту "Паразиты".

А одним из главных сюрпризов может стать картина "1917" Сэма Мэндеса, получившая "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм".

Главное:

  • Лидер по количеству номинаций — "Джокер" (10 категорий);

  • Обладатель "Золотого глобуса" 1917 стал номинантом на победу на "Оскаре"

  • Одна из главных сенсаций 2019 года, фильм "Паразиты", поборется за награду в 5 категориях.

Номинации:

Лучший актер второго плана

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучшая музыка

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший звуковой монтаж

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший звук

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший дизайн костюмов

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший оригинальный сценарий

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший адаптированный сценарий

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший грим

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучшая операторская работа

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший монтаж

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучшая работа художника-постановщика

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший документальный короткометражный фильм

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший документальный полнометражный фильм

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший актер

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучшая актриса

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший режиссер

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Лучший фильм

"Оскар-2020": названы все номинанты на главную кинонаграду мира

Также читайте на OBOZREVATEL, какие фильмы и актеры получили "Золотой глобус" в 2020 году. Традиционно, победители этой кинонаграды считаются главными претендентами на получение "Оскара", который будут вручать 9 февраля.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, кинокритики назвали лучшие фильмы, снятые за прошедшие десять лет. Рейтинг картин опубликовало авторитетное издание World of Reel путем опроса 250 критиков и представителей киноиндустрии.

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Автор
Юрко Медянык
Место
США
Тег
Оскар
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