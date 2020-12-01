Обнародован список сериалов, которые выйдут зимой 2021

Этой зимой зрителей ожидает множество новинок в мире сериалов, которые стоит посмотреть каждому.

Среди них есть и комедии, и даже исторические костюмированные драмы. Подробней о долгожданных кинолентах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Этот документальный сериал, снятый на шести континентах, благодаря передовым технологиям позволяет понаблюдать за ночным образом жизни животных в полноцветном изображении. Дата выхода: 4 декабря.

Сын очень влиятельного судьи насмерть сбивает юношу и скрывается с места аварии. Отец, чтобы защитить свою карьеру и спасти сына от тюрьмы, ввязывается в очень опасную игру, состоящую из лжи и обмана. Дата выхода: 6 декабря.

На острове после крушения самолета оказывается компания из юных девушек. Они не знакомы, все происходят из разных слоев общества и у всех есть какие-то тайны. Девушки вынуждены бороться за выживание на безлюдном острове. Дата выхода: 12 декабря.

На секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Чудом выживает один из охранников вместе с женой и ребенком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей – вирус вызывает страшную эпидемию. Дата выхода: 17 декабря.

Костюмированная драма, вдохновленная одноименной серией романов Джулии Куинн, рассказывает о влиятельном английском семействе Бриджертон, чьи отпрыски стремятся обрести свою любовь. Дата выхода: 25 декабря.

История о двух неразлучных подругах, Талли и Кейт, которые встречаются на улице Светлячков и остаются лучшими подругами на протяжении 30 лет, вместе переживая все испытания. Дата выхода: 31 декабря.

Новый проект канала BBC можно назвать вольным взглядом на литературную вселенную "Плоского мира", которую придумал писатель Терри Пратчетт. Он сочинил цикл книг в жанре комедийного фэнтези, но телевизионщики создали настоящий драматический боевик. Дата выхода: 3 января.

Речь в американской комедии пойдет о 39-летней женщине, которая каждый день сражается с обществом, чтобы доказать окружающим и, прежде всего, своей матери, что можно не получить всего, что хочется, но при этом оставаться счастливым человеком. Дата выхода: 3 января.

Бен Клемонс 32 года проработал пограничником между Мексикой и Америкой. Но он оказывается "переброшенным" по ту сторону стены, более того, ему приходится взаимодействовать с людьми, которых он всю жизнь старался не подпускать к границе... Дата выхода: 7 января.

Сериал рассказывает историю романтических отношений между двумя супергероями из команды Мстителей – Вандой и Виженом. Дата выхода: 15 января.

"Крутой Уокер" – американский телесериал в жанре боевика, римейк сериала "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" о жизни и работе техасского рейнджера Корделла Уокера. Дата выхода: 21 января.

В новом супергеройском проекте будет рассказано про приключения Супермена и его возлюбленной. Это будет первая история об указанных персонажах со времен популярного проекта "Тайны Смолвиля". Дата выхода: 23 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали трейлер к документальному фильму "Audrey" о британской актрисе и иконе стиля Одри Хепберн.