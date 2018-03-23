Звезда Disney застрелил жену

Популярный в 90-х годах актер, звезда фильмов Disney и Warner Brothers Кевин Крейн устроил стрельбу в калифорнийском торговом центре и убил свою жену Парису Сиддики.

Так, 33-летний мужчина начал угрожать всем посетителям огнестрельным оружием. Вскоре он застрелил свою супругу, а потом попытался покончить с собой, пишет Crime Online.

Сейчас Кевин Крейн находится в больнице в тяжелом состоянии. По случаю убийства открыто уголовное дело, однако правоохранительные органы не могут полноценно расследовать инцидент, так как актер находится в бессознательном состоянии. Если он выживет, то ему грозит серьезный срок в тюрьме, однако врачи пока не готовы давать прогнозы.

Кевин Крейн и его жена Mediaняня

Отметим, вы детстве Кевин был звездой диснеевских фильмов и тесно сотрудничал с компанией Warner Brothers. В частности, он снимался в посвященной футболу семейной комедии "Маленькие великаны" (1994 год).

Повзрослев, Крейн ушел из кинематографа, но сделал успешную карьеру в сфере торговли недвижимостью. Накануне инцидента он заявлял, что собирался вернуться в шоу-бизнес, и даже вел переговоры об участии в новом реалити-шоу.

Как сообщал "Обозреватель", известную молдавскую модель, звезду Playboy Анастасию Чекати убил муж на глазах у новорожденной дочери. После преступления супруг знаменитости покончил с собой.