В России экстренно госпитализировали известного советского актера

Советского и российского актера театра и кино Владимира Этуша экстренно госпитализировали в Москве.

"Состояние Владимира Абрамовича стабильное, нормальное. Он находится под наблюдением врачей", – сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, передают "Дни.ру".

По его словам, 96-летнему Этушу стало плохо на отдыхе в Италии. Он вернулся с супругой в Москву и решили провериться у врачей. Артиста госпитализировали в больницу им. Н.И. Пирогова.

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В театре не уверены, сможет ли актер восстановиться к началу сезона. Он уехал отдыхать после закрытия предыдущего. По словам Крова, первый спектакль Этуша намечен на 20 сентября.

Владимир Этуш в "Кавказской пленнице" кадр из фильма

"Молим бога, что Владимир Абрамович будет в форме, примет участие в сборе труппы и снова выйдет на родную сцену", – подчеркнул он.

Отмечается, что в прессе часто появлялись новости о плохом самочувствии Этуша. Но актер постоянно заявлял, что ничего страшного не происходит. Он не собирается уходить со сцены. На предстоящий театральный сезон заявлены три спектакля с его участием.

Владимир Этуш "Кино-театр.ру"

"Я еще чувствую в себе силы. Продолжаю играть в театре. Думаю о новом сезоне, о том, что бы еще сыграть. Очень надеюсь, что осенью премьера состоится", – цитирует издание слова Этуша.

Актер известен ролями в таких фильмах, как: "Овод", "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика", "12 стульев".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Москве госпитализировали известного певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона в онкологический центр.