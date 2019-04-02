Умрет во второй серии? Звезда ''Игры престолов'' всполошила фанов случайным спойлером

Британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в популярном сериале "Игра престолов" роль Арьи Старк, всполошила фанов случайным спойлером 8-го, финального сезона.

Ведущий вечернего шоу Джимми Фэллон попросил актрису приоткрыть занавес и рассказать о финале сериала хоть что-то, что пока неизвестно. Уильямс отказалась, сославшись на строгий запрет авторов сериала, но далее заговорилась и не заметила, как сболтнула лишнее. Проговорилась о смерти своей героини. Видео публикует канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (видео смотрите ниже).

"Последние съемочные дни были довольно эмоциональны, потому что мы прощались со съемочной группой. Когда я узнала, что Арья умирает во второй серии…" — Уильямс запнулась на слове и судорожно прикрыла рот руками. У нее заметно начали трястись руки.

Артистка уточнила у ведущего, прямой ли это эфир и можно ли вырезать ее слова, после чего заявила, что публика все равно распространит эту информацию в Twitter и выбежала из студии.

Когда же ведущий Джимми Фэллон последовал за ней за кулисы, они оба выпрыгнули из-за занавеса и объявили, что это был лишь розыгрыш к 1 апреля.

В YouTube видео собрало более миллиона просмотров и свыше 4 тыс. комментариев, в которых зрители восхитились правдоподобной игры Мэйси Уильямс.

"Простите, но я штаны чуть не обделал, когда услышал это", "Как же она играет, я купился", "Вот ни разу не смешно. Болваны. Фух, воздуха не хватает..." — разволновались поклонники саги.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая серия финального восьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны в США 14 апреля, а буквально через пару дней появится дубляж на русской и украинском языке. Ранее НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку из "Игры престолов".

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