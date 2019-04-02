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Умрет во второй серии? Звезда ''Игры престолов'' всполошила фанов случайным спойлером

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Британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в популярном сериале "Игра престолов" роль Арьи Старк, всполошила фанов случайным спойлером 8-го, финального сезона.

Ведущий вечернего шоу Джимми Фэллон попросил актрису приоткрыть занавес и рассказать о финале сериала хоть что-то, что пока неизвестно. Уильямс отказалась, сославшись на строгий запрет авторов сериала, но далее заговорилась и не заметила, как сболтнула лишнее. Проговорилась о смерти своей героини. Видео публикует канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (видео смотрите ниже).

Умрет во второй серии? Звезда ''Игры престолов'' всполошила фанов случайным спойлером

"Последние съемочные дни были довольно эмоциональны, потому что мы прощались со съемочной группой. Когда я узнала, что Арья умирает во второй серии…" — Уильямс запнулась на слове и судорожно прикрыла рот руками. У нее заметно начали трястись руки.

Артистка уточнила у ведущего, прямой ли это эфир и можно ли вырезать ее слова, после чего заявила, что публика все равно распространит эту информацию в Twitter и выбежала из студии.

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Когда же ведущий Джимми Фэллон последовал за ней за кулисы, они оба выпрыгнули из-за занавеса и объявили, что это был лишь розыгрыш к 1 апреля.

В YouTube видео собрало более миллиона просмотров и свыше 4 тыс. комментариев, в которых зрители восхитились правдоподобной игры Мэйси Уильямс.

"Простите, но я штаны чуть не обделал, когда услышал это", "Как же она играет, я купился", "Вот ни разу не смешно. Болваны. Фух, воздуха не хватает..." — разволновались поклонники саги.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая серия финального восьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны в США 14 апреля, а буквально через пару дней появится дубляж на русской и украинском языке. Ранее НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку из "Игры престолов".

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Персоны
Мэйси УильямсДжимми Фэллон (Jimmy Fallon)
Теги
сериалактрисаИгра престолов 8видеоYoutube
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