Умер звезда сериала ''Дальнобойщики'': нашлось видео последней роли

В четверг, 21 марта, в возрасте 75 лет умер российский актер театра и кино, заслуженный артист России Петр Зайченко, наиболее известный рядовому зрителю ролью в сериале "Дальнобойщики".

В сети вспомнили последнюю роль Зайченко: в 2016 году артист сыграл в российском историческом сериале "София" режиссера Алексея Андрианова роль Митрополита Московского Филиппа.

В кино Зайченко дебютировал в 1984 году. Всего же сыграл более 40 ролей в кино и сериалах. Прежде всего артиста прославили проекты "Такси-блюз", "Сибирь. Монамур", "Последний забой", "Парад планет", "Тарас Бульба" и "Дом".

Новости Названа колоссальная стоимость места для захоронения Началовой

Как стало известно ранее, утром 21 марта состояние 75-летнего артиста ухудшилось, у него случился третий инфаркт за последнее время. Дата прощания и похорон Зайченко будут названы позже.

Фото: mk.ru

Петр Зайченко родился в Сталинградской области 1 апреля 1943 года. Известность в кино ему принесла роль сержанта Ивана Пухова ("Крокодилыча") в фильме Вадима Абдрашитова "Парад планет" (1984).

За свою жизнь он получил много наград. В 1986 году его наградили медалью "За трудовую доблесть", также он был "Человеком года" и "Мужчиной года" в 1997 году. Из последних наград – приз за лучшую мужскую роль VII на Открытом Российском фестивале кинокомедий "Улыбнись, Россия!" за фильм "Сватовство", а также Орден Дружбы в 2014 году за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Зайченко был экстренно госпитализирован с инфарктом. Сначала родственники думали, что у него панкреатит. В итоге актер попал в реанимацию.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.