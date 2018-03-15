Украинские компании стали лидерами по производству сериалов для России

Украинская компания стала лидером по съемкам сериалов для российского телевидения.

По итогам 2017 года одним из крупнейших производителей сериалов для российского ТВ оказалась продюсерская компания ​Star Media основанная украинским предпринимателем Владом Ряшиным, пишет РБК.

В прошлом, 2017 году у Star Media в производстве находилось 84 проекта общей продолжительностью 790 часов. Помимо "Первого канала" ​компания работает также с "Россией 1", НТВ, "ТВ Центром", "Пятым каналом", "Домашним" и российскими телеканалами.

The Independent View

Более того, вторую позицию в рейтинге заняла еще одна украинская компания Film.ua: она заявила о работе над 35 сериальными проектами для российских телеканалов продолжительностью 527 часов.

Отметим, Film.ua является одним из крупнейших производителей сериалов, которые транслируются в России на протяжении двух лет. Так, в 2016 году продюсерская компания заявила о находящихся у нее в работе 32 проектах продолжительностью 448 часов.

При этом, Украина стала ключевым поставщиком не только сериалов для телеканалов в РФ. У большинства развлекательных программ в российском эфире - украинские корни. В частности, шоу "Орел и решка" и "Ревизорро" на "Пятнице", реалити-шоу "Папа попал", "Я стесняюсь своего тела" и многие другие сняты или разработаны украинскими компаниями.

Как сообщал "Обозреватель", Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) аннулировало прокатное свидетельство ряда российских телесериалов, которые транслировались на украинских телеканалах. При этом в России не запрещается показ шоу и сериалов украинского производства.