Табакова похоронили в Москве

Состоялись похороны культового советского и российского актера Олега Табакова, умершего в понедельник, 12 марта, после продолжительной борьбы с болезнью.

Народный артист СССР Олег Табаков был похоронен на Новодевичьем кладбище. Его могила расположена рядом с такими артистами, как Леонид Броневой и Владимир Зельдин, пишет Life.Ru.

Попрощаться с актером пришли сотни людей: коллеги по театральной сцене и кино, родные и друзья, а также сотни поклонников его творчества.Также на похороны пришел президент России Владимир Путин.

Похороны Олега Табакова РИА Новости

Похороны Олега Табакова РИА Новости

Отметим, прощальная церемония проходила в МХТ имени Чехова, которым он руководил последние 18 лет. После того, как все присутствующие простились с Табаковым, траурная процессия направилась к кладбищу.

Как сообщал "Обозреватель", накануне похорон Табакова возник религиозный скандал: активисты организации "Божья воля" выступили против отпевания актера в храме, так как посчитали его "богохульником".