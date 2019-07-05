"Очень странные дела": где смотреть онлайн третий сезон

4 июля Netflix выпустил третий сезон популярного сериала "Очень странные дела"(Stranger Things). Вчером этого дня тали доступны все восемь серий шоу.

В третьем сезоне главные герои пытаются расшифровать радиосигнал, поступающий от российских шпионов, которые хотят уничтожить США. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать где можно легально посмотреть сериал.

Stranger Things Netflix

События по-прежнему разворачиваются в вымышленном городке Хокинс в штате Индиана летом 1985 года.

Где смотреть онлайн "Очень странные дела"

Всего в третьем сезоне будет восемь эпизодов. Все они уже доступны к просмотру на стриминговом сервисе Netflix.

Stranger Things Netflix

Смотреть онлайн трейлер 3 сезона сериала "Очень странные дела"

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за возвращения сериала "Сваты" на экраны. Ряд общественных организаций обратились в Государственное агентство по вопросам кино с просьбой аннулировать прокатное удостоверение ленты.

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