"Не читал и не видел": скандал с украинским писателем вокруг сериала "Чернобыль" получил продолжение

Шоураннер сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин ответил на заявление украинского драматурга Павла Арье на то, что создатели ленты в четвертой серии использовали монолог персонажа из его пьесы.

Он написал на своей странице в Twitter, что не читал произведение "В начале и в конце времен", о которой говорил писатель.

"Нет, я никогда не читал произведений и не видел постановок Павла Арье, не слышал есть и о "Бабу Фросю". На эту сцену меня вдохновил момент, описанный "Голосе Чернобыля", в котором женщина продолжает доить корову, а солдат – выливает молоко. Впрочем, ее речь – исключительно моя", –заявил Мейзин.

В ответ Арье написал новый пост, в котором заявил, что не использовал в предыдущем сообщении слово "плагиат", о чем написали некоторые СМИ.

"Очень удивляет пресса своими выдумками и домыслами. Хайп ради хайп? Хорошо, что так громко обратили внимание на украинскую драматургию, но хотелось бы, чтобы это происходило при других обстоятельствах. Лично я еще никого ни в чем не обвинял. Если память не подводит, я ни разу не говорил слова "плагиат". Возможные нарушения авторских прав заметили мои зрители и подписчики, хорошо знакомы с конкретной пьесе. Просмотрев, я пришел к выводу, что действительно есть повод для дополнительных выяснений, о чем и написал в ФБ", – отметил Арье.

Сцена с бабушкой в 4 серии сериала "Чернобыль" кадр из видео

Он добавил, что увиденное и услышанное в сериале произвело на него очень сильное впечатление. А первые посты сделал не Арье, а люди, которые знают его пьесу по спектаклям или по тексту.

"Я живой человек, имею право на собственное мнение, чувства и даже эмоции, и даже время от времени высказываться об этом в своей ленте на ФБ или просто на улице. Надеюсь, официальный комментарий также будет, дадим позже. Мы провели консультации с адвокатами и получили рекомендации относительно дальнейших действий. Сейчас попросили воздержаться от комментариев. Юристы работают. Повторюсь, просим дождаться официального заявления", – подчеркнул драматург.

Он добавил, что само явление сериала "Чернобыль" – "невероятное, прекрасное и очень нужное". Арье поблагодарил создателей за "грандиозное художественное высказывание".

Речь в этих заявлениях шла о сцене четвертой серии, в которой солдат заставляет пожилую женщину покинуть свой дом. Ранее из-за нее разозлился пропагандист Александр Коц, потому что персонаж вспомнил о Голодоморе и преступлениях Иосифа Сталина.

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