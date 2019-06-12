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Вин Дизель из прошлого: со "стволом" на ведьму?

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Вин Дизель – легенда "Форсажа" и серии фильмов о Риддика. Там, где он – крутые тачки, бешеный драйв и тонны гильз от патронов под ногами. А как насчет мохнатого-бородатого Дизеля, одетого в шкуру медведя со сверкающим мечом в руках? У нас есть такой. Приглашаем в увлекательный мир фэнтези на стыке средневековья и наших с вами времен! Это "Последний охотник на ведьм"!

"Последний оходник на ведьм"

"Последний оходник на ведьм"

Скриншот

Фильм-парадокс, который полностью разбивают критики, но уважают экшн-фанаты. На сайте IMBD "охотник" получил компромиссные 6 баллов из десяти. Зацени и ты – смотри наш обзор!

А сам фильм вы можете посмотреть на Divan.TV.

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Автор
Кино на ДиванеКино на Диване
Место
Украина
Тег
кино
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