Фильм по роману Жадана "Ворошиловград": названа дата премьеры

Картина "Дикое поле", которая является экранизацией романа "Ворошиловград" украинского писателя Сергея Жадана, выйдет в широкий прокат 8 ноября 2019 года.

Официальную дату релиза команда озвучила в рамках презентации фильма на фестивале Kyiv Comic Con.

Как стало известно, перед премьерой в столице картину покажут в небольших городах на востоке Украины, в том числе в Старобельске, где прошла основная часть съемок.

Авторами сценария выступили Наталья Ворожбит, Сергей Жадан, а также Ярослав Лодыгин, который является и режиссером картины.

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Сюжет расскажет зрителю о герое по имени Герман, который вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою предстоит защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. А вместе с ней - друзей детства и любовь в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет.

Главные роли в фильме сыграли актеры Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Евгения Муц, Игорь Портянко, а также и сам автор книги Сергей Жадан.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, фильм украинского режиссера "Донбасс" получил престижную награду в Каннах.