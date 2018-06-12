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Букмекеры сделали прогнозы на то, кто займет железный трон в 8 сезоне "Игры престолов"

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"Игра престолов" вернется в эфир с последними сериями только в 2019 году, но к финалу уже готовятся не только фанаты сериала, но и букмекеры – букмекерские конторы начали принимать ставки на то, что займет железный трон в 8 сезоне "Игры престолов" и, заодно, оценили шансы ключевых "игроков" вымышленной вселенной.

Судя по букмекерским прогнозам, выше всего шансы занять железный трон – у Дейенерис Таргариен и Джона Сноу, на обоих принимаются ставки с коэффициентом 2 к 1. Следом идут Бран Старк, почему-то Король Ночи и троица Ланнистеров – сначала Тирион, затем Джейме и, наконец, Серсея, сообщает popcornnews.

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Замыкают топ-10 персонажей с самыми высокими шансами на железный трон сестры Старк – Санса и Арья – и Эурон Грейджой. Ну а меньше всего шансов занять железный трон у Даарио Нахариса, Яры Грейджой и "Горы" – на него дают коэффициент 150 к 1.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Николай Костер-Вальдау, которого поклонники знают по роли Джейме Ланнистера в "Игре престолов", описал финал сериала всего тремя словами.

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Тема
Игра Престолов
Персоны
Кит ХарингтонЭмилия Кларк
Место
Великобритания
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