50 украинцев попали в украинский танцевальный экшн "Давай Танцуй"

10 марта в Киеве состоялся масштабный танцевальный флешмоб. Cложную хореографическую постановку исполнили одновременно более 200 танцоров, из которых 50 участников – это победители всеукраинского конкурса "Давай танцуй". Вместе с главными героями фильма победители конкурса попадут в финальную сцену одноименного украинского фильма, премьера которого состоится 21 марта во всех кинотеатрах страны.

В самом же конкурсе приняли участие, как и профессиональные танцоры, так и те, кто абсолютно не имеет отношения к сфере танцев. Танцевальные видео под трек популярной группы Open Kids "Назавжди", отправляли домохозяйки, программисты, полицейские, работники музеев, врачи, корпоративные работники. В общей сложности организаторы конкурса - создатели фильма и генеральный партнер, крупнейший мобильный операторов Украины, получили 526 танцевальных видео. Самому молодому участнику конкурса, который также стал участником флешмоба - всего 8 лет.

Определили 50 победителей профессиональное жюри, в которое вошли артист и хореограф Женя Кот, главный герой фильма "Давай танцуй" Денис Реконвальд, молодежная группа Open Kids, актриса сериала "Школа" Лиза Василенко и юные блогеры Two Sisters.

10 марта социальные сети лидеров мнений молодежи пестрили видео с флешмоба, и их подписчики могли лично увидеть все происходящее. На площадке были Богдан Шелудяк, герой сериалити "Киев днем и ночью", Вика Рогальчук, финалистка проекта "Топ-модель по-украински", Валя Войтенко и Роман Чухманенко, главные актеры фильма "Давай танцуй", а также актеры молодежного сериала "Школа" и блогеры популярного YouTube-канала “Чоткий Паца”. Полную версию флешмоба можно посмотреть по этой ссылке.

"Это так круто, что мы смогли быть сегодня здесь. Мы были одни из самых маленьких участников, но у нас была своя танцевальная часть и мы считаем, что справились с этим на все сто, благодаря хореографу Open Art Studio и финальной танцевальной сцены Андрею Сидорко! А самое крутое, что уже 21 марта сможем увидеть себя в кинотеатре", - комментируют свое участие в танцевальном флешмобе группа DETKI.

Режиссер фильма Александр Березань, который от начала и до конца отвечает за все, что происходит в кадре, прокомментировал данное событие так: "Сегодня был прекрасный день, сегодня было множество танцоров, удивительно масштабные съемки, конечно, я очень доволен, это финальная сцена, титровая сцена. Шикарно потрудились хореографы, шикарно потрудился оператор и второй режиссер, и все организаторы этого проекта. Я очень доволен, поэтому приходите в кинотеатр 21 марта, у нас премьера".

"Мы гордимся тем, что Киевстар стал частью первого украинского танцевального экшена и масштабного флешмоба. Нам приятно, что вчера именно благодаря 4G интернету тысячи украинцев смогли посмотреть финальный кадр фильма "Давай танцуй" за несколько недель до его премьеры, ведь делиться лучшим это, к чему мы стремимся" - комментирует Юрий Чёрненький, начальник департамента маркетинговых коммуникаций Киевстар.

Фильм о дерзком молодом танцоре, который приезжает в Киев для участия в грандиозном танцевальном турнире. Он должен победить, чтобы помочь родному брату собрать необходимые деньги на операцию. Парень должен выложиться на полную, чтобы обойти крутых соперников. Но самым большим испытанием становится любовь, которую он встречает на танцполе. Одержать победу оказывается не так просто.

Трейлер фильма:

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