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Небритый и с гранатой: появились новые фото Пашинина в зоне АТО

1.9тЧитать новость на украинском

В сети появились новые фотографии российского актера Анатолия Пашинина, который воюет в рядах "Украинской добровольческой армии" на Донбассе.

"Это не сьемки фильма "Грозовые ворота". Анатолий Пашинин вместе с нами защищает Украину", — подписали одну из фотографий, опубликованных на странице актера в Facebook.

"На передовой....Где-то под Широкино.Осень 2017", - написано на странице актера

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Ранее оккупанты Донбасса распространили слух о гибели Пашинина, однако позднее он лично опроверг этот фейк.

Читайте также интервью Анатолия Пашинина "Обозревателю", которое он дал вскоре после появления в зоне АТО.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Пашинин
Место
Украина
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