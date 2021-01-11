'Нарушая правила': о чем сериал и где смотреть все серии онлайн

В воскресенье, 10 января, на телеканале "Украина" состоялся показ мини-сериала "Нарушая правила". В главной роли сыграла популярная актриса Елена Шилова.

Режиссер картины – Роман Барабаш. Подробней о киноленте – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Марина и Роман Казанцевы приезжают в столицу в поисках лучшей жизни. И пока Роман валяется на диване в ожидании подходящего места, Марина крутится, как может: работает официанткой, выгуливает чужих собак.

Наконец Роману предлагают должность ведущего инженера сметного отдела в крупной архитектурной компании Антона Варягина. С правом подписи.

Роман не догадывается, что нанял его Барановский, правая рука Варягина, который преследует только одну цель – сделать Казанцева "козлом отпущения" в своих финансовых махинациях.

Когда Роман попадает в тюрьму, Марина понимает, что вытянуть оттуда можно только нарушив все правила. Она устраивается в компанию Варягина под именем Жанны. Марина намерена вывести Барановского на чистую воду и доказать, что он подставил Романа.

При выполнении этого опасного плана, она знакомится с самим Антоном Варягиным. И понимает, что он совершенно не в курсе манипуляций Барановского. Кроме того, главные герои влюбляются друг в друга.

Неожиданно Марина получает "удар в спину" – Роман, "по совету" Барановского, свидетельствует, что якобы женщина была организатором его финансовых афер. Антон Варягин потрясен обманом любимой женщины. Теперь Марине необходимо не только оправдаться в глазах Антона, но и защитить его. И она готова бороться до конца, даже нарушая правила.

Сериал "Нарушая правила" транслировался на телеканале "Украина". После телевизионного показа все серии можно посмотреть на официальном сайте канала, или же на YouTube.

"Нарушая правила" 1 серия: смотреть онлайн

"Нарушая правила" 2 серия: смотреть онлайн

"Нарушая правила" 3 серия: смотреть онлайн

"Нарушая правила" 4 серия: смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на телеканале "Украина" демонстрировался нашумевший украинский сериал "Сильная женщина". Режиссер картины – Евгений Сологанов.