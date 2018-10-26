На волосок от смерти: пять пугающих историй из жизни Караченцова

Легенда советского кино Николай Караченцов умер сегодня, 26 октября, в онкологической больнице. Он год боролся с заболеванием и не дожил одного дня до своего 74-летия.

Не один раз Караченцов находился на волосок от смерти. Издание Starhit.ru собрало пять наиболее известных историй из жизни знаменитости.

Кадр из фильма "Миг удачи"

Многие неприятности происходили с артистом именно в сезон зимы. В 1977 году актер и его супруга едва не погибли в застрявшем в горах фуникулере.

Тогда он снимался в ленте "Миг удачи" Юрия Визбора в Приэльбрусье. Чтобы не разлучаться надолго с любимой женой Людмилой Поргиной, Караченцов взял ее с собой. В один из выходных супруги решили подняться в горы, но что-то пошло не так.

"Фуникулер вдруг остановился. Началась жутчайшая метель. Нас стало заносить снегом. Мы поняли, что замерзаем. Не помню, как нас оттуда снимали. Очнулась я от того, что яркий свет бил в глаза и слышались какие-то голоса. Вижу: мы с Колей лежим в номере совершенно голые и нас растирают водкой и коньяком. Стоит над нами Юра Визбор, ножом открывает каждому рот и туда вливает коньяк. Потом нас, растертых водкой и коньяком, посадили в теплые мешки. Юра говорил: "Вам главное сейчас — не заснуть! Чтобы вы не спали, я вам буду петь песни". И он пел. Визбор вытащил нас с того света. Оказывается, это он заставил спасателей поехать: кричал, что люди замерзают, их надо срочно спасать", — рассказала Поргина в одном из интервью.

По ее словам, спасатели отказывались организовывать спасательную операцию, опасаясь сильного оползня. Однако Визбор был настойчив, и в итоге смог вовремя вытащить супругов из застрявшего фуникулера.

Николай Караченцов с женой Людмилой Поргиной и сыном

ДВОЙНАЯ ТРАГЕДИЯ

В феврале 2005 года актер попал в автокатастрофу, после чего пролежал в коме почти месяц.

Так, 28 февраля Караченцов узнал о смерти тещи Надежды Степановны Поргиной. Взволнованный этой новостью, он захотел вернуться с загородной дачи в Москву. В результате артист попал в страшное ДТП.

Караченцов пролежал в коме 28 дней. Он получил серьезную черепно-мозговую травму. За ним в это время ухаживала его жена.

"Я просила его, чтобы вышел из комы, погладил меня, как раньше. И вдруг вижу, рука поднимается! Я ему говорила: "Вот сейчас похороню маму, потом к тебе приеду, и мы все преодолеем" И кто бы что мне не говорил, я знала — Коля встанет, будет ходить", — рассказывала Поргина в эфире программы "Судьба человека".

Ее муж действительно вышел из комы и даже вернулся к творческой жизни: артист начал посещать светские мероприятия, организованные его друзьями, играть эпизодические роли в кино. Однако его речь была затруднена после аварии, а общее физическое состояние не позволяло вести активную творческую деятельность.

ВТОРАЯ АВАРИЯ

Спустя годы, снова в феврале, произошла трагедия. В ДТП 2017 года пострадал и Караченцов, и его жена. За рулем автомобиля была Поргина. Авто столкнулось с "Газелью" и перевернулось.

Караченцов получил сотрясение мозга и после этого пролежал в больнице почти неделю.

Поклонники актера начали придумывать свои версии произошедшего. Некоторые утверждали, что Поргина была пьяна и именно из-за этого не справилась с управлением. Сама артистка это отрицала.

"Представьте себе, 12 лет бороться за жизнь человека, напиться, сесть и убить всех четверых, и себя тоже? И ради чего это? У меня длинный день. Утром я забила багажник вином, водкой, шампанским, виски, чтобы привезти в ресторан для поминок… Все разбилось, мы не знаю, сколько лежали. Машина несколько раз перевернулась и легла набок. Вся шуба в крови, водке, вине, виски. Мы надышались, были все мокрые", — заявила Поргина в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Чуть позже она сказала, что боится этого дня - годовщины аварии 2005 года, особенно в этот раз, это был цикл — 12 лет.

Несмотря на то, что полученные травмы были несерьезными, среди фанатов ходили слухи, что артист плохо себя чувствует. И вскоре стало понятно почему.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

В сентябре 2017-го Караченцову был поставлен смертельный диагноз — раковая опухоль в левом легком. Опухоль была неоперабельной, но жена актера заявила, что они не собираются сдаваться и будут бороться с болезнью.

"У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Неоперабельную. Но мы надеемся на лучшее", — рассказывала Поргина "СтарХиту".

Последний год артист регулярно проходил медицинские обследования в России и за рубежом.

ВНЕЗАПНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Летом 2018 года Поргина сообщала, что лечение в Израиле и Подмосковье пошло Караченцову на пользу, а размер опухоли уменьшился.

Но артиста госпитализировали — у него диагностировали двустороннее воспаление легких. Жена Караченцова не стала отрицать, что бороться с двумя болезнями одновременно очень сложно и затратно.

"У него сильная слабость, ему капают большое количество антибиотиков. Надо остановить воспаление, потому что переносить его мужу действительно непросто. Несмотря на то, что он слабенький, мы каждый день его поднимаем, делаем зарядку. …Каждый день говорим ему: "Не надо сдаваться! Бороться и бороться!". ...Я создаю ему боевое настроение, пою песни, рассказываю стихи", — заявила Людмила.

Их сын Андрей Караченцов в свою очередь отмечал, что его отец практически не мог дышать самостоятельно. По словам наследника артиста, воспаление не проходило из-за опухоли.

В последние дни жизни у Караченцова отказали почки. За день до своего дня рождения артист скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Караченцова рассказала о последних днях жизни актера.