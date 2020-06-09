Михаил Ефремов: самые популярные фильмы, в которых сыграл актер

Российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию в центре Москвы. Водитель автомобиля, в который влетел черный джип артиста, умер от полученных травм спустя несколько часов после ДТП.

Камеры наблюдения зафиксировали, как Ефремов на скорости пересек двойную сплошную и лоб в лоб врезался во встречную машину. По результатам тестирования, актер был за рулем в нетрезвом состоянии. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. На волне разговоров о произошедшем OBOZREVATEL предлагает узнать, чем известен Михаил Ефремов, вспомнив самые яркие фильмы с его участием.

"Когда я стану великаном", 1978

В фильме "Когда я стану великаном" Михаил Ефремов сыграл свою первую главную роль. История трогательной любви восьмиклассника, предназначенная для детской и подростковой публики, подкупает своей искренностью и вызывает щемящее чувство ностальгии по школьным годам и первой любви.

"Оттепель", 2013

Популярный сериал 2013 года, ретро-драма Валерия Тодоровского переносит зрителя в закулисный мира кино времен СССР и позволяет увидеть ушедшую эпоху глазами съемочной группы.

"Грозовые ворота", 2006

В основу мини-сериала "Грозовые ворота" положен роман Александра Тамоникова "Рота уходит в небо", написанный о героизме солдат в чеченской войне. Картина показывает самые горячие точки Кавказа.

"ИЛЬФИПЕТРОВ", 2013

(озвучивание)

Документально-анимационный фильм о жизни и творчестве советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, который рассказывает об их судьбах.

"Слушатель", 2004

Авантюрная комедия, главный герой которой, Сергей Петров, 32-летний вице-президент преуспевающей фирмы, однажды теряет все: работу, квартиру, семью. Причина банальна: его подставили партнеры по бизнесу.

"Все наоборот", 1981

17-летний Андрей верит, что настоящую любовь ни с чем не перепутаешь. Однажды он знакомится с прекрасной Наташей, и думает, что это – его судьба. Влюбленные решают никогда не расставаться, но их родители считают, что дети поторопились с выбором спутника жизни.

"Небо. Самолет. Девушка", 2003

Стюардесса Лара – девушка "не от мира сего". Однажды с ней знакомится репортер Георгий, к которому она сильно привязывается, несмотря на все различия. Ремейк фильма 1968 года "Еще раз про любовь" по пьесе Эдварда Радзинского "104 страницы про любовь" стал бенефисом Ренаты Литвиновой, также участвовавшей в написании сценария.

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