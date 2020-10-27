Квентин Тарантино назвал лучший фильм на Хэллоуин

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
3,5 т.
Квентин Тарантино назвал лучший фильм на Хэллоуин

Голливудский режиссер Квентин Тарантино назвал фильм, который он рекомендует посмотреть на Хэллоуин. Это картина 1974 года "Дьявол отсчитал пять" Шона Макгрегора и Дэвида Шелдона.

Свою рекомендацию 54-летняя знаменитость дал во время беседы с продюсером Элаем Ротом, передает издание Entertainment Weekly. Тарантино признался, что сам недавно узнал об этом фильме ужасов, и когда посмотрел его – был впечатлен.

Отметим, что фильм "Дьявол отсчитал пять" рассказывает о группе детей-убийц, которые уничтожают взрослых. Главную роль в картине сыграл актер и музыкант Лейф Гаррет.

Кадр из фильма "Дьявол отсчитал пять"

"Лейф Гаррет – лидер этих детей-убийц. И Лейф Гаррет играет просто потрясающе. Это замечательный и отраженный фильм, но это то, что делает его действительно большим. Он просто разорвал меня. Я подумал, что это просто замечательно", – поделился Тарантино.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские ученые из компании Broadbandchoices провели исследование, по результатам которого назвали самый страшный фильм ужасов в истории. Так, им стала кинокартина "Синистер" режиссера Скотта Дерриксона, снятая в 2012 году.

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