Российская актриса Кристина Асмус, более всего известная по роли Вари из сериала "Интерны", 14 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 32 года.

Как известно, Кристина не раз была признана российской актрисой года, кроме того, в 2010 году журнал Maxim назвал ее "самой сексуальной женщиной России". И хотя с тех пор прошло уже десять лет, актриса продолжает восхищать своих поклонников прекрасной формой и безупречной внешностью. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует самые горячие фото 32-летней знаменитости.

Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Королеве Московской области. Она стала известной после роли Вари в сериале "Интерны", который стал дебютным для Асмус.

В свои 32 года актриса может гордиться хрупкой фигурой – ее вес не превышает 47 кг при росте 164 см.

Кристина Асмус instagram.com/asmuskristina

Как признается сама Кристина, чтобы поддерживать идеальные параметры, она регулярно устраивает себе дни голодания. По словам Асмус, она склонна к полноте и даже лишний кусочек торта может негативно сказаться на ее фигуре.

Предлагаем увидеть самые откровенные фото артистки:

Кристина Асмус: горячие фото instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото instagram.com/asmuskristina

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