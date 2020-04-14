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14 апреля • обновлено в 05:35
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Кристине Асмус – 32: самые откровенные фото звезды "Интернов" и "Текста"

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Российская актриса Кристина Асмус, более всего известная по роли Вари из сериала "Интерны", 14 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 32 года.

Как известно, Кристина не раз была признана российской актрисой года, кроме того, в 2010 году журнал Maxim назвал ее "самой сексуальной женщиной России". И хотя с тех пор прошло уже десять лет, актриса продолжает восхищать своих поклонников прекрасной формой и безупречной внешностью. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует самые горячие фото 32-летней знаменитости.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Королеве Московской области. Она стала известной после роли Вари в сериале "Интерны", который стал дебютным для Асмус.

В свои 32 года актриса может гордиться хрупкой фигурой – ее вес не превышает 47 кг при росте 164 см.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

instagram.com/asmuskristina

Как признается сама Кристина, чтобы поддерживать идеальные параметры, она регулярно устраивает себе дни голодания. По словам Асмус, она склонна к полноте и даже лишний кусочек торта может негативно сказаться на ее фигуре.

Предлагаем увидеть самые откровенные фото артистки:

Кристина Асмус: горячие фото

Кристина Асмус: горячие фото

instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото

Кристина Асмус: горячие фото

instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото

Кристина Асмус: горячие фото

instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото

Кристина Асмус: горячие фото

instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото

Кристина Асмус: горячие фото

instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото

Кристина Асмус: горячие фото

instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото

Кристина Асмус: горячие фото

instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото

Кристина Асмус: горячие фото

instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото

Кристина Асмус: горячие фото

instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус: горячие фото

Кристина Асмус: горячие фото

instagram.com/asmuskristina

Тут по плану должна была быть подпись "Я знаю, что я пожалею" 🤪🙈 Но ее не будет!! 🤟🏻 Мне чертовски нравится!! 💇🏼‍♀️ Вам, конечно же нет, поэтому даже не спрашиваю 😂 ⠀ Громаднейшее спасибо нашей огненной команде!!!!!!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 Вы невероятные!!!!!!!!!! 🔥 ⠀ Photo: @flea_view Photo assist: @sergey.sklemin @rozhinanton @anton_goshovsky Production: @juliakapi Muah: @eterya Haircut: @alexeygorbatyuk Style: @ramamustav Style assist: @fayafa Edit: @vashanasya

Допис, поширений Asmus Kristina (@asmuskristina)

😝 #ёкарныйбабай #послетекстаужескучно #повернутьсяслабо #накепкеЯганаписано #япомнюасмуснормальной #чёзапанталоны #тыжматьдолжнапонимать #нуисрака #этотыснималасьвунивере #накормитееёгречкой #ужеразвелисьиливпроцессе #какойфирмылестница #скемдочьалло #когдановыйфильмнанемецком #рукипомыла #япошёлпосамоизолируюсь #ничётакоеплечо #пропетроваписалиуже #орвышегор #сисеккакталантаневидать #ачёсрукой #стопудовхештегигарикписал #сколькостоит #комусделатьартаватар #отцасалонастоле #апокакомуадресутынакарантине #догузеевойдалеко #тебеидётэтастена #ябтебяхештегнул #текстспасибочтоживой

Допис, поширений Asmus Kristina (@asmuskristina)

🤪 #оченьдаже #послетекстанеотмыться #накормитеасмус #чёмытамневидели #скемдочь #можноспинкупотру #недотрахтв #этоизкакогофильма #завидуюгарику #незавидуюгарику #чтоделаетвтораярука #агдепетров #можнокадрпониже #крисделомзаймись #вернитеварю #лайкзашампунь #скиньтерубльнакарту #какподросток #тыжнеумываешьсяводой #ачёслоктем #отпискаотдениски #полюбасгарикхештегиписал #стыдноажглазапрячет #ктотебяснимал #намалышевуздесьпохожа

Допис, поширений Asmus Kristina (@asmuskristina)

Не знаю, может это попсово и пошло, но я очень люблю Мальдивы ☀️🌴💦 Это абсолютно моё место. И лето круглый год, и людей мало, и красиво невероятно и это прям моооой ритм!! Когда в Москве ежедневно как белка в колесе, Мальдивы - то, что надо!! 💖 Я всегда тщательно подхожу к выбору отеля. Могу вплоть до поездки их смотреть 🤦🏼‍♀️ Но тут все совпало сразу. @luxnorthmale увидела одним из первых и поняла - беру 🤪 Отелю всего год, но зато какой!!!! )))) Про их спа и кухню уже легенды ходят))) 🤤 @luxnorthmale, спасибо за наш невероятнейший отпуск!!! 🥑🍹🧊 Один минус - бессовестно мало у меня было днеееееей 🙈 ))))) . . . шляпа @terekhovofficial 👒

Допис, поширений Asmus Kristina (@asmuskristina)

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Автор
Алина Мельник
Тема
Звездный бэкстейдж
Персоны
Гарик Бульдог Харламов Гарик Харламов Кристина Асмус
Место
Россия
Теги
актриса день рождения Новости России кино сериал люди шоу-бизнес шоу фотографии сериал Интерны звезды
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