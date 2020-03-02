Константину из "Няни" – 72: куда исчез Борис Смолкин и как выглядит сейчас

Актер Борис Смолкин, известный по роли Константина из сериала "Моя прекрасная няня", 2 марта отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 72 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, куда пропал артист, как он сейчас выглядит и чем занимается (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Борис Смолкин Wday.ru

Борис Смолкин родился 2 марта 1948 года в Ленинграде. С детства он увлекался сценой, в 1972 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (факультет музыкальной комедии), затем аспирантуру.

Борис Смолкин в молодости 24smi.org

Смолкин работал в Театре музыкальной комедии, был постоянным участником ленинградского театра капустников "Четвертая стена", руководимым Вадимом Жуком, участвовал в передачах "Бесплатный Сыр" и "Плавленый Сырок", где исполнял сатирические куплеты.

Но известным Смолкин стал после того, как исполнил роль дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня".

Борис Смолкин и Анастасия Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня"

Кроме того, Борис Смолкин озвучивал Йоду в фильме "Звёздные войны", черепаху Скороход в мультфильме "Принцесса-лебедь" и других персонажей во многих картинах.

С 2014 по 2015 год Смолкин был одним из ведущих юмористического шоу "Это смешно!" на канале "Россия-1".

Борис Смолкин также ведет актерский курс в Санкт-Петербургском Балтийском институте. Сейчас он продолжает сниматься в кино. Смолкин – заслуженный артист России.

Борис Смолкин Rustars.TV

Что касается личной жизни актера, известно, что он женат второй раз. Жена Смолкина Светлана младше его на 23 года.

Сын актера от первого брака Владимир Смолкин (родился в 1974) – театральный продюсер; сын он второго, Глеб Смолкин (родился в 1999), – кандидат в мастера спорта по фигурному катанию.

Как писал ранее OBOZREVATEL, бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо, у которой он отобрал их общих детей, заявила, что артист увез мальчиков в Крым.

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