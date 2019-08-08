"Индиана Джонс 5": дата выхода, трейлер, где смотреть

"Индиана Джонс" 5 – новый фильм о легендарном археологе, за невероятными приключениями которого с замиранием сердца смотрит весь мир с 1984 года.

Уже официально известно, что Стивен Спилберг готовит к выходу пятую часть серии. Зрители снова увидят любимого героя в блестящем исполнении Харрисона Форда – немолодого, но всё такого же храброго и энергичного.

Когда фильм "Индиана Джонс 5" выйдет на экраны?

В декабре 2013 года студия Disney получила права на прокат всех новых частей о легендарном герое Индиане Джонсе, и глава студии The Walt Disney Studios Алан Хорн заявил, что им не терпится вернуть его на экраны. Конечно же, сразу после этого события поклонники стали ждать скорого выхода очередного фильма из серии, однако создатели не торопились. Алан Хорн сообщил, что говорить о новой части пока что рано, потому что у них пока нет нужной истории.

Стивен Спилберг стал задумываться о создании очередной картины о легендарном археологе в 2015 году. Через год стало известно, что для написания сценария уже приглашен Дэвид Кепп, который работал над сценарием "Королевства хрустального черепа". Начало съемок планировалось на 2019 год, а выход нового фильма – на 2020.

Однако первоначальный вариант не понравился Спилбергу и представителям компании Lucasfilm. Сценариста пришлось заменить – на этот раз к работе пригласили Джона Кэздана, которому предстояло полностью переработать сценарий. Сроки выхода картины пришлось сдвинуть на целый год.

Зато теперь известно точно: пятую часть популярной франшизы "Индиана Джонс" зрители увидят в 9 июля 2021 года.

О чем будет пятая часть франшизы "Индиана Джонс"?

Несмотря на то, что Харрисону Форду уже за семьдесят и играть энергичного и неутомимого археолога ему уже гораздо сложнее, создатели уверяют нас, что новая часть будет хитом. В каждой серии приключения этого авантюриста захватывали дух, но все они меркнут по сравнению с тем, что ждет главного героя в готовящемся продолжении. Однако всё это пока что только слова и обещания, ведь сюжет хранят в тайне и пока еще всё время дорабатывают.

Если "Королевство хрустального черепа" было целиком отснято в США, то в пятом фильме создатели снова вернуться к географическому разнообразию, как в первых трёх частях. Главного героя, конечно же, ждет новая авантюра и, судя по слухам, она будет связана с поиском загадочных артефактов, придающих своему обладателю огромную магическую силу.

Сам герой, уставший от опасностей и приключений, может быть и не особо заинтересован в получении такого могущества и предпочел бы уйти на покой. А вот зло не дремлет, поэтому Джонс очень обеспокоен тем, что артефакты могут попасть в нехорошие руки, и человечество окажется в опасности.

Кто будет снимать пятый фильм об Индиане Джонсе?

Над сценарием фильма работала целая команда сценаристов во главе с Джоном Кэзданом. Вместе с ним в список основных сценаристов включены уже участвовавшие в создании всех предыдущих фильмов Филип Кауфман и Джордж Лукас.

Режиссером картины, конечно же, снова выступит Стивен Спилберг, без участия которого создание новой истории про Индиана Джонс невозможно даже представить. Он клятвенно обещает зрителям завершить фильм хеппи-эндом и не "убивать" старину Джонса.

Насчет актерского состава новой картины известно пока что только одно: несмотря на преклонный возраст, Харрисон Форд готов снова взять хлыст, надеть любимую шляпу и окунуться в головокружительные приключения. В одном из интервью он сам признался, что больше ни один актер не может заменить его. Не будет его – не будет и Индианы Джонса.

Искренне надеемся, что у актера хватит сил снова блестяще вжиться в роль неутомимого авантюриста. Однако, скорее всего, это будет последний фильм об Индиане Джонс с его участием.

Производством фильма займется кинокомпания Lucasfilm.

Как будут снимать фильм "Индиана Джонс 5"?

Пока что официальной информации о старте съемок не было. В июне этого года Харрисон Форд утверждал в одном интервью, что всё идет гладко, и съемки начнутся уже в ближайшее время, однако верится в это с трудом.

В последнее время стали ходить слухи, что старт съемочного процесса назначен только на апрель 2020 года. Начнут работу над фильмом в Лондоне.

Где смотреть "Индиана Джонс 5"?

Появление официального трейлера "Индиана Джонс 5" можно будет ждать только в 2020 году, когда завершатся съемки фильма. Выхода же самой картины ждать еще целых два года. Пропустить её появление будет трудно, премьера будет одной из самых масштабных, ведь новая история про легендарного Индиану Джонс входит в тридцатку самых ожидаемых фильмов рейтинга Кинопоиска.

Сразу же после выхода посмотреть фильм можно будет в каждом кинотеатре страны. Смотреть "Индиану Джонс 5" онлайн можно будет в интернет-кинотеатрах по подписке.

Смотреть трейлер "Индиана Джонс 5"

В сети еще нет трейлера к новому фильму про Индиану Джонса, но зато есть много фанатских роликов с обзорами на предыдущие части и предположениями о том, что еще могут показать создатели в новом фильме.

Впрочем, официальный трейлер должен появиться уже довольно скоро. Так что ждать осталось совсем не долго.

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