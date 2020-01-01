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1 января • обновлено в 03:55
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Гарри Поттер получит продолжение: раскрыт сюжет фильма

1.1т
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Действие нового фильма о Гарри Поттере, который должен стать сиквелом (продолжением) франшизы, будет происходить спустя 20 лет после событий "Гарри Поттера и Даров смерти".

Об этом сообщается на портале We Got This Covered. Отмечается, что к работе над проектом вернутся многие актеры из оригинального состава, а писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике, может выступить в качестве сценариста.

Одним из главных героев ленты якобы станет дочь злодея Волан-де-Морта. Предполагается, что она попытается воскресить своего отца.

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Кроме того, ожидается, что фильм положит начало сериалу об Альбусе Северусе – младшем сыне Гарри Поттера, который впервые появился в эпилоге второй части "Даров смерти".

В сиквеле также будет добавлено несколько сюжетных линий.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"

Букля

Как сообщал OBOZREVATEL, актер Дэниэл Рэдклифф, который сыграл главную роль в фильмах о Гарри Поттере, занял третье место в топе самых богатых британских знаменитостей возрастом 30 лет и моложе.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Гарри Поттер Джоан Роулинг
Теги
сиквел Гарри Поттер кино
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Старый шлак уже не интересно))))
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