Фото Ван Дамма на съемках в Киеве опубликовали в сети

Жан-Клода Ван Дама сфотографировали на съемках в Киеве.

В сети появились фото со съемок комедийного боевика компании Netflix The Last Mercenary ("Последний наемник") в Киеве, где главную роль сыграет известный актер Жан-Клод Ван Дамм.

Снимки опубликовал житель столицы Максим Кобец на своей странице в Facebook. По его словам, съемочную площадку развернули в Бортничах (Дарницкий район) вблизи многоэтажки, в которой он находился (фото смотрите ниже).

На фотографиях видно, что голливудский актер для роли загадочного бывшего агента секретной службы Александра Лазара надел кожаную куртку, синее пальто и коричневую кепку.

Ван Дамм во время съемок боевика в Киеве Facebook Максим Кобец

"Сегодня мои рабочие будни сопровождают крики "action" и гудение съемочного стафа. Впервые мой двор, все входы и выходы, перекрыт муниципальной охраной", – написал Кобец.

В сети появились фото со съемок боевика, где главную роль сыграет Ван Дамм Facebook Максим Кобец

Отметим, съемки фильма в столице Украины стартовали 14 августа. В сюжете рассказывается об агенте, который должен срочно вернуться во Францию, потому что его сына ошибочно обвинили в незаконной торговле оружием и наркотиками. Часть сцен снимут в Париже, но большинство из них будет снято в Киеве.

Съемки фильма в Киеве с участием Ван Дамма Facebook Максим Кобец

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка актера Елена Каверина, которая родом из Кривого Рога, раскритиковала запущенное состояние города Киева.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!