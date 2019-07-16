"Форсаж: Хоббс и Шоу": смотреть онлайн, дата выхода, трейлер

Летом 2019-го гоночная эпопея "Форсаж" пополнится новым фильмом - "Форсаж: Хоббс и Шоу". Когда именно ее ждать в прокате, где смотреть и что нам показали в трейлерах?

Когда выйдет фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу"?

Новая часть "Форсажа" выйдет этим летом – американские зрители смогут увидеть её уже 31 июля 2019 года. До украинского зрителя она дойдет немного позже, мы сможем насладиться новинкой 1 августа.

В середине июля в Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ фильма. Известно, что он был немного омрачен неполадками с проводкой – из-за вспышек и хлопков мероприятие было прервано, но зрителей эвакуировать не стали.

Стэтем с супругой на премьере Инстаграм womenandcaviar_official

Чтобы успокоить сидящих в зале зрителей, на сцену вышел сам Девид Линч. После него выступил Дуэйн Джонсон и со смехом сообщил, что Джейсон Стэтем перепугался до смерти и поспешил покинуть кинозал. Через некоторое время показ был возобновлен.

О чем будет фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу"?

Новинка будет спин-оффом фильма "Форсаж" и девятой частью из этой серии. Действие происходит спустя два года после событий восьмой части и сосредоточено на двух героях антагонистах - Деккарде Шоу и Люке Хоббсе.

Хоббс – элитный американский спецагент, классный стрелок и боец, любит спортивный стиль, качалку и здоровое питание. Шоу – опаснейший преступник, бывший сотрудник британской разведки и тот еще пижон. Он предпочитает дорогие костюмы, спортивные тачки и роскошных красавиц.

Эти ребята на дух друг друга не переносят, но в этот раз им придется объединить силы. Они категорически против такого расклада, но делать нечего, ведь только вместе они смогут противостоять очень опасному противнику – Брикстону. Это один из самых разыскиваемых террористов и криминальный гений. Этот злодей – генетически модифицированный солдат, и ему жизненно необходим вирус, способный уничтожить всё человечество.

Кто еще поможет планете, как не эти двое крепких и лысых ребят? Парочка обещает быть очень интересной, поэтому зрителя ждет море отборного юмора, захватывающих гонок, зрелищных драк, мощных взрывов и адреналина. Действие фильма распространяется практически по всему миру – герои побывают и в Лос-Анджелесе, и в Лондоне, и в Чернобыле, и даже на островах Самоа.

Сам режиссер признался, что концепция фильма будет немного отличаться от "Форсажной", но это не отменяет обилие погонь, перестрелок и бешеной скорости.

Создатели "Форсаж: Хоббс и Шоу" и актерский состав

Идея о создании спин-оффа с участием этих двух второстепенных героев возникла еще во время съемок "Форсажа". На протяжении всего съемочного процесса между актерами была особенная комедийная "химия", которую заметили все. Сразу поняли – из этих двоих получится по-настоящему безбашенный тандем, и уже скоро мы его увидим.

В роли Люка Хоббса выступает Дуэйн Джонсон, который уже неоднократно появлялся в предыдущих частях "Форсажа", а также в фильмах "Сокровище Амазонки", "Небоскреб", "План игры". Он признался фанатам, что работа в этом проекте оказалась для него самой сложной за всю его актерскую и продюсерскую карьеру.

В роли Деккарда Шоу – всеми любимый красавчик Джейсон Стэйтем, известный всем по культовым боевикам "Перевозчик" и "Адреналин". Их злейшего врага – невероятно сильного сверхчеловека Брикстона сыграет Идрис Эльба, известный по сериалам "Прослушка" и "Офис" и фильму "Рок-н-Рольщик.

В фильме также появится очаровательная блондинка Ванесса Кибри в роли сестры Деккарда Шоу. Невероятно быстрая и сильная, она будет помогать главным героям.

Режиссерское кресло занял Дэвид Литч, снявший такие фильмы как "Взрывная блондинка", "Джон Уик" и "Дэдпул 2". Над сценарием работали Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон

Режиссерское кресло спин-оффа занимает Дэвид Литч, постановщик "Дэдпула 2", а сценарий написали Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон. Первый уже писал сценарии для нескольких частей "Форсажа".

Трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу"

Уже выпущено три официальных трейлера свежего спин-оффа "Форсажа", которые помогут зрителям погрузиться в сумасшедшую атмосферу будущего боевика.

Где смотреть "Форсаж: Хоббс и Шоу"

После просмотра трейлеров увидеть фильм хочется еще больше, но ждать осталось недолго. Уже 1 августа картина станет доступна для просмотра во всех кинотеатрах страны, а также в онлайн-кинотеатрах по подписке.

Как снимали фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу"

Фильм будет выпущен компанией Universal Pictures. Работа над проектом началась в апреле 2017 года. В конце января 2019 года было официально объявлено о завершении съемочного процесса.

Запуск отдельного фильма поначалу вызвал небольшие споры между участниками франшизы. Известно, что ради этого проекта был передвинут выпуск "Форсажа 9". Тем не менее, чуть позже Ван Дизель сообщил фанатам, что все идет по плану.

Завершились съемки на Гавайях в конце января 2019 года. Снимали боевик в Англии, а также на островах Самоа в Тихом океане. Окрестности Чернобыля "сыграл" Йоркшир в Великобритании.

В течение работы над фильмом его участники активно делились свежей информацией в соцсетях – выкладывая много фото в Инстаграме и рассказывая о своих впечатлениях. Однако подробности сюжета тщательно скрывались. Но уже скоро все станет известно!

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