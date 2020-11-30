Финал сериала 'Отыграть назад': стал известен сюжет знаменитой киноленты

На канале НВО завершился американский мини-сериал в драматическом жанре "Отыграть назад". В главной роли появилась Николь Кидман.

Подробней о сюжете 6-серийной киноленты – читайте в материале OBOZREVATEL.

В сериале показана история о семейном психотерапевте Грейс Фрейзер, у которой есть любящий муж Джонатан (Хью Грант), талантливый сын и отец-миллионер.

Главная героиня дает советы парам и одиноким людям, основываясь на своей 20-летней практике и личном семейном опыте.

Так, на одном из заседаний школьного совета Грейс знакомится с мамой нового ученика – художницей Еленой Альварес (Матильда Де Анхелис). Грейс предлагает ей свою помощь, но Елена отказывается. После этого они больше не увидятся, так как на следующий день сын художницы найдет в студии ее изувеченное тело.

Также в этот момент исчезает муж главной героини. Идеальная жизнь Грейс начинает рушиться, когда она поняла, что ее супруг изменял ей с Еленой. И именно он стал главным подозреваемым по делу.

В каждой серии предполагаются разные варианты того, кто же все-таки является убийцей Елены. Но сама правда раскрывается в финальном эпизоде сериала, который вышел в воскресенье, 29 ноября на канале НВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Netflix опубликовал трейлер музыкального фильма "Выпускной", в котором также сыграла Николь Кидман и множество другие популярных актеров.