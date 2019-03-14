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В "Оскаре" состоялась премьера "Приключения Мии и белого льва"

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13 марта в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Smart Plaza) состоялась премьера приключенческого фильма "Приключения Мии и белого льва".

Первыми ленту оценили Полина Логунова, Анастасия Даугуле, Геннадий Попенко, Вячеслав Соломка, Яна Клочкова и многие другие.

В "Оскаре" состоялась премьера "Приключения Мии и белого льва"
В "Оскаре" состоялась премьера "Приключения Мии и белого льва"
В "Оскаре" состоялась премьера "Приключения Мии и белого льва"
В "Оскаре" состоялась премьера "Приключения Мии и белого льва"
В "Оскаре" состоялась премьера "Приключения Мии и белого льва"
В "Оскаре" состоялась премьера "Приключения Мии и белого льва"
В "Оскаре" состоялась премьера "Приключения Мии и белого льва"
В "Оскаре" состоялась премьера "Приключения Мии и белого льва"

О фильме:

Одиннадцатилетняя Мия вместе с родителями перебралась из дождливого Лондона в жаркую Африку на некоторое время из-за роботы отца. Тут у них есть ферма, где они ухаживают за животными. Только вот Мия вовсе не любит животных, ей нет к им дела. Но один зверь её всё-таки покорил. Его зовут Чарли. Он – белый лев. Когда они познакомились, Чарли был ещё совсем маленьким львёнком. Три года девочка и зверь росли вместе, становясь настоящими друзьями. К сожалению, отца мало интересуют эти удивительные взаимоотношения дочери со львом – он видит в Чарли только животное, которое опасно для его семьи и которого можно недурно продать. Мия не даст друга в обиду – они сбегут в заповедник, где лев будет в безопасности.

Украинский трейлер

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