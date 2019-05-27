В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера мультфильма "Секреты домашних животных 2"

23 мая вкинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьераанимационной комедии "Секреты домашних животных 2".

Первыми ленту увидели Сергей Лещенко, Елена Бурба, Полина Неня, Александр Петренко, Мурафа, Олеся Жураковская, Анна Добрыднева, Ирина Заря, Олег Панюта, Виктория Щелко, Алла Мартынюк, Яна Клочкова, Валерия Толочина и многие другие .

О фильме:

Пёс Макс уже успел многое пережить, хотя большую часть своей жизни он провёл в квартире между четырёх стен. Но предыдущее приключение, когда он пытался добраться до родного дома, очень закалило пса – теперь ему нечего боятся. Только разве что поход к врачу не вызывает никаких приятных эмоций. Да и другие звери, которые попали на приём, не вселяют оптимизм. Макс многое переживал, но такое будет впервые.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Секреты домашних животных 2" стартует с 30 мая.

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