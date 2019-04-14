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"Игра престолов-8'': стала известна дата выхода первой серии в Украине

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Первая серия восьмого, последнего сезона всемирно популярного сериала "Игра престолов" выйдет 14 апреля в 21:00 в США. Украинцы смогут увидеть серию 15 апреля в 4:00.

Премьера сериала состоится на телеканале HBO, сообщает британское издание Telegraph.

Ориентировочная продолжительность первого эпизода будет около 54 минут. В новом сезоне будет всего 6 серий.

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Постер к последнему сезону сериала "Игра престолов"

Постер к последнему сезону сериала "Игра престолов"

Смотрите также трейлер восьмого сезона "Игры престолов":

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии перед премьерой восьмого сезона представили кладбище погибших героев сериала "Игра престолов", где фанаты могут почтить память Маргерри Тирелл, Кхала Дрого, Рамси Болтона, Джоффри Баратеона, Мизинца, Ходора и других погибших персонажей.

3 апреля в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера заключительного сезона сериала HBO.

Ранее НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку и из сериала "Игра престолов". Позже фанов озадачили мрачным тизером.

В сети предвкушение премьеры популярного сериала вызвало ажиотаж среди поклонников.

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Место
Украина
Теги
Игра престолов 8сериал
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