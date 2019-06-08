"Это 100% он!" Звезда "Игры престолов" раскрыла правду об эпичном ляпе с кофе в сериале

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале "Игра престолов", раскрыла правду о киноляпе со стаканом кофе в кадре четвертой серии.

В интервью на шоу Конана О'Брайена она заявила, что Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), как и она сама, не виноваты в этой ситуации, а чашку оставил Кит Харингтон (Джон) (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Софи Тернер на шоу О'Брайена Кадр из видео

"Там сидел Кит. Вначале я подумала, что это Эмилия. Кит ленивый, я думаю, что именно он это сделал. Это 100% был Кит", – заявила она.

Ляп с кофе в "Игре престолов"

Тернер пошутила, что о чашке кофе в последнее время слышит больше, чем о самом финале, который поклонники восприняли не очень хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты случайно заметили чашку кофе на столе в четвертой серии "Игры престолов". По этому поводу сразу разнеслось много мемов и предположений. В частности, поклонники предполагали, что именно Тернер оставила чашку, потому что ранее ее неоднократно замечали с подобным кофе на съемочной площадке.

Изначально все думали, что это Starbucks, но позже выяснилось, что в Ирландии, где проходили съемки, нет этой кофейни. Представители HBO также не оставились в стороне и пошутили, что они в отличной форме, раз это худшее, что заметили фанаты.

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