Джеки Чану – 66: самые популярные мемы с легендой боевиков

Популярный китайский и американский актер, каскадер, постановщик трюков и боевых сцен Джеки Чан 7 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 66 лет.

Обладатель "Оскара" Джеки Чан – один из самых популярных героев боевиков в мире, он снялся более чем в 100 фильмах, четыре раза попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Вероятно, столь внушительные заслуги в кинематографе сделали его также популярным среди пользователей сети. В день рождения актера OBOZREVATEL публикует самые популярные и смешные мемы с Джеки Чаном.

Джеки Чан instagram.com/jackiechan

Так, в сети уже более десяти лет популярен мем с Джеки Чаном, на котором актер выражает полное недоумение.

Причем началось с другого популярного мема, который связывают с фразой My Brains is Full of Fuck (вынос мозга). Он появился в феврале 2008 года в блоге MyConfinedSpace и изображал статую горгульи с фасада Магдален-колледжа в Оксфорде.

Но в 2009 году кто-то из пользователей наложил эту надпись на фото Джеки Чана.

Откуда сам снимок, доподлинно неизвестно. По одной версии, это фото Джеки Чана с одной из конференций, по другой – с фестиваля в Каннах.

Мем быстро разлетелся по миру, он часто сопровождаеся и другими надписями, например What the Fuck ("Какого черта!"), или вообще не сопровождается фразами, ведь и без них все понятно.

Примечательно, что в 2013 году Джеки Чан сам запостил в своем Facebook мем с самим собой с подписью: "Вы знали, что я мем?".

Сегодня в сети можно встретить самые разные мемы с Джеки Чаном, к примеру:

