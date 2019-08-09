Фильм "Дюна" 2020: где смотреть, дата выхода, трейлер онлайн

18 декабря 2020 года на экраны выходит экранизация романа Фрэнка Герберта "Дюна". Режиссером ленты стал Дени Вильнев.

Предполагается, что новая "Дюна" станет абсолютно новым взглядом на загадочную историю планеты Арракис, на которой скрыты залежи ценного вещества, дающего возможность путешествовать между звездами.

О чем фильм?

Человечеству удалось колонизировать далекие планеты. Власть над обитаемыми планетами принадлежит нескольким семьям, которые ведут жестокую борьбу за ресурсы. Действие фильма разворачивается на планете под названием Арракис, населенной гигантскими червями и скитальцами-фременами.

Планета-пустыня не представляла бы никакого интереса, если бы не запасы спайса — важнейшего во Вселенной вещества. И тот, кому удастся захватить Арракис, станет властителем Галактики. Ведь благодаря спайсу становятся возможными путешествия между звездными системами. Главному герою, молодому человеку по имени Пол Атрейдес, предстоит сплотить фрименов и одержать победу над захватчиками, которые уничтожили его семью.

Кто снимает "Дюну"?

Режиссером фильма стал Дени Вильнев. Он утверждает, что его взгляд на "Дюну" будет кардинально отличаться от фильма Девида Линча, снятого в 1984 году. Вильнев в своих интервью признается в том, что с детства был очарован книгой Герберта и всегда мечтал воплотить ее в жизнь. Планируется, что экранизация 2020 года будет гораздо ближе в оригиналу, чем фильм, выпущенный в 1984 году.

Над сценарием фильма работает Эрик Рот, до этого работавший над такими проектами, как "Звезда родилась", "Загадочная история Бенджамина Баттона" и "Форрест Гамп".

В качестве оператора выступает Грег Фрейзер.

Над музыкой к "Дюне" работает легендарный Ханс Циммер.

Кто снимается в "Дюне"?

В роли Пола Атрейдеса снимается Тимоти Шаламе. Леди Джессику воплотит Ребекка Фергюсон, вопложение герцога Лето Атрейдеса доверили Оскару Айзенку. Также в фильме примут участие Зендая, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг и Джейсон Момоа, который исполнит роль Дункана Айдахо.

Как идет работа над фильмом?

Права на экранизацию были приобретены компанией Legendary Pictures в 2016 году. В том же году начались переговоры с Дени Вильневым, который был утвержден на место режиссера уже в начале 2017.

Съемки начались 18 марта 2019 года. Большая часть съемок проводится в Будапеште и в иорданской пустыне Вади-Рам.

Где посмотреть трейлер "Дюны"?

На данный момент трейлер к "Дюне" не выпущен. Скорее всего, зрители смогут увидеть его ближе к премьере.

Где смотреть "Дюну" онлайн?

Фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах в ноябре 2020 года. В сети картина должна появится примерно через полгода после премьеры.

Интересные факты

Предыдущая версия "Дюны", снятая Девидом Линчем, считается самой слабой его режиссерской работой. Несмотря на множество визуальных находок, адаптация Линча выглядит довольно беспорядочной и лишенной смысла. Возможно, это связано с тем, что над монтажом фильма работал не сам Линч, а продюсерская команда. Сам режиссер в своих интервью предпочитает не говорить о своей неудачной работе.

Дени Вильнев называет "Дюну" главным проектом своей жизни.

Ради работы над фильмом Вильневу пришлось отказаться от работы над громким проектом "Бонд-25".

Первоначально фильм планировалось выпустить в прокат 18 ноября 2020 года. Однако премьера была перенесена из-за намеченного на ноября релиза экранизации игры Uncharted. Обе ленты рассчитаны на одну аудиторию, поэтому конкуренция между ними неизбежна.

Вильнев заявляет, что в случае, если экранизация получится успешной, он продолжит снимать фильмы по мотивам других книг Герберта, действие которых происходит в той же Вселенной.

Фильм будет иметь многосерийный спин-офф, посвященный преимущественно женским персонажам. Действие сериала будет представлено с точки зрения представительниц женского ордена Бене Гессерит.

Действие "Дюны" 2020 года охватывает примерно половину оригинального романа Герберта. Планируется, что в фильме будет раскрыта предыстория мира, которая в книге затрагивается лишь эпизодически.

Экранизация будет разделена на две части для того, чтобы вместить все события романа.

Режиссер утверждает, что "Дюна" станет своеобразными "Звездными войнами" для взрослых. В случае, если первый фильм соберет большую кассу и окупит себя, планируется выпуск многочисленных продолжений.

По неподтвержденной информации, вторую часть фильма можно будет увидеть в кинотеатрах в ноябре 2021 года. Работа велась над обеими частями одновременно, но решение о прокате второго фильма будет принято только после того, как зрители дадут оценку первой ленте.

"Дюна" Герберта — роман, который покорил сердца миллионов читателей по всему миру. Сложное многослойное повествование непросто воплотить на экране. Остается дождаться премьеры и увидеть, удалось ли Вильневу создать достойную экранизацию.

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