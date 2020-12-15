Какие мультфильмы посмотреть в День святого Николая: топ-3

В субботу, 19 декабря, в Украине будут отмечать День святого Николая. Этой даты с нетерпением ждут все дети, которые верят в чудо и пишут письма Чудотворцу со своими пожеланиями.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил подборку интересных мультфильмов о Николае. Их можно посмотреть с детьми накануне магической ночи.

Мультфильм украинского производства приглашает зрителей в офис святого Николая, откуда они вместе с Чудотворцем отправятся дарить подарки детям. Эта лента очень поучительная и добрая. Примечательно, что озвучили ее музыканты Павел Табаков, Ярослав Нудик и певица Оксана Муха.

Это увлекательная, трогательная, местами смешная, история о маленьком мальчике Николае, родители которого посвятили свои жизни помощи другим людям. Когда их не стало он понял, что должен продолжить их дело. Также Николай узнал, кем является и какое его предназначение.

Этот мультфильм о том, как дети ждут самый любимый праздник – день святого Николая. В нем звучит добрая украинская песня "Ти до нас прийди, прийди".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда лучше всего положить подарок под подушку ребенку на День святого Николая. Также узнайте, как выбрать подарок на День святого Николая ребенку.