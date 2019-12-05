Украинские звезды и украинская история: как прошел показ блокбастера "Черный ворон"

Уже 5 декабря фильм "Черный ворон", снятый по одноименному роману Василия Шкляра, будет представлен во всех больших кинотеатрах Украины.

Накануне премьеры фильма "Черный ворон" канал "1 + 1" совместно с "Киноманией" в киевском кинотеатре "Оскар" собрал на допремьерный показ ленты первых зрителей. "Черный ворон" воспроизводит одну из страниц украинской истории – борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

В центре сюжета история жизни Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Поэтому он отважно жертвует спокойствием, семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, будущее украинцев и собственной семьи.

Среди гостей, пришедших поддержать команду проекту и сравнить два различных прочтения истории о Черном вороне, были звезды украинского шоу-бизнеса и музыканты: группы "Океан Эльзы" и "Скай", ведущие телеканала "1 + 1": Егор Гордеев, Соломия Витвицкая, Богдан Юсипчук, Святослав Гринчук, а также украинские политики, среди которых Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, заместитель Министра внутренних дел Анатолий Геращенко, и политик Николай Княжицкий. На допремьерный показ фильма пригласили будущих защитников Украины, студентов военных вузов.

На входе гостей встречали актеры-холодноярцы, которые были одеты в аутентичные костюмы главных героев фильма. Они спрашивали у гостей пароль, который стал одним из главных фраз ленты - "Воля Украины – или смерть!". Гости имели возможность окунуться в атмосферу фильма, ведь для декорирования зала использовали настоящий реквизит, задействованный в фильме. Среди изысканной современной кухни, гости имели возможность насладиться настоящей полевой кашей холодноярцев.

Накануне показа, генеральный продюсер фильма, почетный президент "1+1 медиа" Александр Ткаченко рассказал о своем видении фильма и поблагодарил команду, которая работала над его созданием:

"Говорят, что надежда умирает последней. Я добавлю, что надежда умирает, если за нее не борются. Собственно, об этом фильм. Я очень благодарен всей съемочной группе, всем актерам, исполнителям и тем, кто участвовал в создании этой ленты. Большой вам поклон. Иллюзия этого большого экрана заключается в том, что он не передает всех эмоций, которые вкладывали авторы и все, кто создавали эту ленту. И только вам судить о том, что мы смогли сделать. Этот фильм о том, что благодаря таким героям произошла эта страна. Слава Украине!"

Ведущей мероприятия стала Маричка Падалко, которая подчеркнула символическую дату премьеры фильма накануне дня Вооруженных Сил Украины.

Режиссер фильма Тарас Ткаченко отметил, что параллель с современными событиями проводили сознательно, ведь лента должна стать своеобразным примером для тех, кто сегодня служит стране:

"Когда снимали фильм, мы понимали, что сейчас эти посылы, эти примеры очень нужны людям. Это кино, которое должно было прочертить внутреннюю границу в нас самих, и мне кажется, оно это делает".

Ленту транслировали сразу в нескольких залах. После фильма, гости аплодировали команде проекта стоя, а потом благодарили за эмоции от просмотра режиссерам и актерам лично.

О своих впечатлениях рассказал исполнитель главной мужской роли в фильме – Тарас Цимбалюк:

"Я каждую сцену смотрел, и у меня просто ускорялось сердцебиение. Поскольку это мой первый полный метр, еще и такая актуальная тема, о которой я знаю с детства, – это событие для всей нашей семьи. Я чувствую радость и одновременно огромную ответственность, которая легла на мои плечи. Я в который раз убеждаюсь, какая классная команда взялась за все это: операторы, режиссеры, художники ... Грим, костюмы – это безупречная работа".

А режиссер Тарас Ткаченко после просмотра отметил, что впечатление противоречивые, потому что на премьере тебя всегда хвалят, а это немного настораживает: "Ты не знаешь, это правда, или это просто хорошие слова. Но я заглядываю людям в глаза и вижу, что кино продолжается после того, как они его посмотрели. Я вижу их взгляд внутрь – это хороший знак, это значит, что кино их задело, заставляет думать и медленно оседает – значит оно берет за душу, и мне кажется, оно найдет свой путь к зрителю".

К сожалению, Василий Шкляр этот день был в командировке и не смог посетить допремьерный показ фильма, но его присутствие на мероприятии было закадровым, ведь исторические комментарии в ленте звучали голосом автора романа.

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино компанией "ТЕТ-Продакшн" по заказу телеканала "1 + 1". "Черный ворон" воспроизводит одну из страниц украинской истории - борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

Главную роль в картине исполнит молодой украинский актер Тарас Цимбалюк, известный зрителям телеканала "1+1" за работой в сериалах "Центральная больница" и "Село на миллион". Для первых планов было привлечено почти 30 актеров. Кроме Тараса Цимбалюка, роли в ленте исполнят популярные украинские актеры Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Наталья Сумская и другие.

Одним из главных героев картины также стал ворон по имени Фрейд, на его счету уже шесть полнометражных фильмов.

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