Главная Новости
5 декабря • обновлено в 16:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

Украинские звезды и украинская история: как прошел показ блокбастера "Черный ворон"

377

Уже 5 декабря фильм "Черный ворон", снятый по одноименному роману Василия Шкляра, будет представлен во всех больших кинотеатрах Украины.

Накануне премьеры фильма "Черный ворон" канал "1 + 1" совместно с "Киноманией" в киевском кинотеатре "Оскар" собрал на допремьерный показ ленты первых зрителей. "Черный ворон" воспроизводит одну из страниц украинской истории – борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

В центре сюжета история жизни Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Поэтому он отважно жертвует спокойствием, семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, будущее украинцев и собственной семьи.

Украинские звезды и украинская история: как прошел показ блокбастера "Черный ворон"
Украинские звезды и украинская история: как прошел показ блокбастера "Черный ворон"

Среди гостей, пришедших поддержать команду проекту и сравнить два различных прочтения истории о Черном вороне, были звезды украинского шоу-бизнеса и музыканты: группы "Океан Эльзы" и "Скай", ведущие телеканала "1 + 1": Егор Гордеев, Соломия Витвицкая, Богдан Юсипчук, Святослав Гринчук, а также украинские политики, среди которых Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, заместитель Министра внутренних дел Анатолий Геращенко, и политик Николай Княжицкий. На допремьерный показ фильма пригласили будущих защитников Украины, студентов военных вузов.

Украинские звезды и украинская история: как прошел показ блокбастера "Черный ворон"
Украинские звезды и украинская история: как прошел показ блокбастера "Черный ворон"

На входе гостей встречали актеры-холодноярцы, которые были одеты в аутентичные костюмы главных героев фильма. Они спрашивали у гостей пароль, который стал одним из главных фраз ленты - "Воля Украины – или смерть!". Гости имели возможность окунуться в атмосферу фильма, ведь для декорирования зала использовали настоящий реквизит, задействованный в фильме. Среди изысканной современной кухни, гости имели возможность насладиться настоящей полевой кашей холодноярцев.

Накануне показа, генеральный продюсер фильма, почетный президент "1+1 медиа" Александр Ткаченко рассказал о своем видении фильма и поблагодарил команду, которая работала над его созданием:

"Говорят, что надежда умирает последней. Я добавлю, что надежда умирает, если за нее не борются. Собственно, об этом фильм. Я очень благодарен всей съемочной группе, всем актерам, исполнителям и тем, кто участвовал в создании этой ленты. Большой вам поклон. Иллюзия этого большого экрана заключается в том, что он не передает всех эмоций, которые вкладывали авторы и все, кто создавали эту ленту. И только вам судить о том, что мы смогли сделать. Этот фильм о том, что благодаря таким героям произошла эта страна. Слава Украине!"

Украинские звезды и украинская история: как прошел показ блокбастера "Черный ворон"
Украинские звезды и украинская история: как прошел показ блокбастера "Черный ворон"

Ведущей мероприятия стала Маричка Падалко, которая подчеркнула символическую дату премьеры фильма накануне дня Вооруженных Сил Украины.

Режиссер фильма Тарас Ткаченко отметил, что параллель с современными событиями проводили сознательно, ведь лента должна стать своеобразным примером для тех, кто сегодня служит стране:

"Когда снимали фильм, мы понимали, что сейчас эти посылы, эти примеры очень нужны людям. Это кино, которое должно было прочертить внутреннюю границу в нас самих, и мне кажется, оно это делает".

Ленту транслировали сразу в нескольких залах. После фильма, гости аплодировали команде проекта стоя, а потом благодарили за эмоции от просмотра режиссерам и актерам лично.

О своих впечатлениях рассказал исполнитель главной мужской роли в фильме – Тарас Цимбалюк:

"Я каждую сцену смотрел, и у меня просто ускорялось сердцебиение. Поскольку это мой первый полный метр, еще и такая актуальная тема, о которой я знаю с детства, – это событие для всей нашей семьи. Я чувствую радость и одновременно огромную ответственность, которая легла на мои плечи. Я в который раз убеждаюсь, какая классная команда взялась за все это: операторы, режиссеры, художники ... Грим, костюмы – это безупречная работа".

А режиссер Тарас Ткаченко после просмотра отметил, что впечатление противоречивые, потому что на премьере тебя всегда хвалят, а это немного настораживает: "Ты не знаешь, это правда, или это просто хорошие слова. Но я заглядываю людям в глаза и вижу, что кино продолжается после того, как они его посмотрели. Я вижу их взгляд внутрь – это хороший знак, это значит, что кино их задело, заставляет думать и медленно оседает – значит оно берет за душу, и мне кажется, оно найдет свой путь к зрителю".

К сожалению, Василий Шкляр этот день был в командировке и не смог посетить допремьерный показ фильма, но его присутствие на мероприятии было закадровым, ведь исторические комментарии в ленте звучали голосом автора романа.

Украинские звезды и украинская история: как прошел показ блокбастера "Черный ворон"

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино компанией "ТЕТ-Продакшн" по заказу телеканала "1 + 1". "Черный ворон" воспроизводит одну из страниц украинской истории - борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

Главную роль в картине исполнит молодой украинский актер Тарас Цимбалюк, известный зрителям телеканала "1+1" за работой в сериалах "Центральная больница" и "Село на миллион". Для первых планов было привлечено почти 30 актеров. Кроме Тараса Цимбалюка, роли в ленте исполнят популярные украинские актеры Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Наталья Сумская и другие.

Одним из главных героев картины также стал ворон по имени Фрейд, на его счету уже шесть полнометражных фильмов.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Юрко Медянык
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги