Главная Новости
19 мая • обновлено в 08:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

"Черный ворон": где смотреть фильм онлайн

2.1т
Читать материал на украинском

17 мая на телеканале "1+1" состоялась телепремьера исторической драмы "Черный ворон". Фильм создан по мотивам одноименного романа Василия Шкляра.

О чем сюжет и где смотреть фильм "Черный ворон" онлайн, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Фильм "Черный ворон"

Фильм "Черный ворон"

1plus1.ua

О чем фильм "Черный ворон"

Картина рассказывает об одной из наиболее трагических страниц в истории Украины. В основе романа лежит история борьбы украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

Сюжет описывает историю жизни и любви отамана Ивана Чорноуса по прозвищу Ворон, который становится участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Ради независимости родной земли, воли, будущего Украины и собственной семьи он смело жертвует спокойствием и семейным уютом.

Фильм "Черный ворон"

Фильм "Черный ворон"

expres.online

Фильм "Черный ворон"

Фильм "Черный ворон"

1plus1.ua

Фильм "Черный ворон"

Фильм "Черный ворон"

1plus1.ua

"Черный ворон": где смотреть фильм онлайн

В украинский прокат картина вышла 5 декабря 2019 года. А вот телепремьера фильма состоялась 17 мая 2020 года на телеканале "1+1".

Посмотреть фильм "Черный ворон" онлайн можно на официальном сайте "1+1" по этой ссылке.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, турецкий сериал "Ветер любви" покорил украинцев: где смотреть все серии онлайн.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Кино

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

  • В мире заболели более 4,8 млн человек, погибли – более 320 тысяч.

  • Рекорд за два месяца: в Италии суточное количество погибших от COVID-19 упало ниже 100.

  • В Израиле изобрели чудо-маску, позволяющую есть и пить, не снимая её.

  • Море, река или бассейн: врач назвала самый опасный водоем для заражения COVID-19.

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги