17 мая на телеканале "1+1" состоялась телепремьера исторической драмы "Черный ворон". Фильм создан по мотивам одноименного романа Василия Шкляра.

О чем сюжет и где смотреть фильм "Черный ворон" онлайн, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Фильм "Черный ворон" 1plus1.ua

О чем фильм "Черный ворон"

Картина рассказывает об одной из наиболее трагических страниц в истории Украины. В основе романа лежит история борьбы украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

Сюжет описывает историю жизни и любви отамана Ивана Чорноуса по прозвищу Ворон, который становится участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Ради независимости родной земли, воли, будущего Украины и собственной семьи он смело жертвует спокойствием и семейным уютом.

Фильм "Черный ворон" expres.online

Фильм "Черный ворон" 1plus1.ua

Фильм "Черный ворон" 1plus1.ua

"Черный ворон": где смотреть фильм онлайн

В украинский прокат картина вышла 5 декабря 2019 года. А вот телепремьера фильма состоялась 17 мая 2020 года на телеканале "1+1".

Посмотреть фильм "Черный ворон" онлайн можно на официальном сайте "1+1" по этой ссылке.

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