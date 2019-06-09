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"Чернобыль" от HBO: Горбачев оправдался за смерть Легасова

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Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев опроверг свою причастность к тому, что герой сериала "Чернобыль", расследователь катастрофы на АЭС, академик Валерий Легасов не был удостоен звания Героя Социалистического Труда, после чего покончил жизнь самоубийством.

Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва". "Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст? Это выдумки", — сказал он.

Также Горбачев сообщил, что находится на лечении, поэтому не успел посмотреть сериал. "По простым причинам – в больнице всё время. Обещали мне организовать просмотр в больнице. Пока нет [не получается]", — рассказал он.

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Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Radarmedia

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий пропагандистского российского телеканала Станислав Натанзон пообещал извиниться за ложь в эфире о том, что Валерий Легасов публично критиковал атомную отрасль СРСР.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашому Instagram!

Персона
Михаил Горбачев
Тег
Чернобыль
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Старий маразматик. Дибілоїд.
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