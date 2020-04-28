28 апреля 1969 года в СССР впервые показали фильм "Бриллиантовая рука", который сразу полюбился миллионам зрителей и стал настоящей легендой советского кинематографа.

Помимо исполнителей главных ролей – Юрия Никулина, Нины Гребешковой и Андрея Миронова зрителям также запомнились и две молодые актрисы, сыгравшие легкомысленных героинь. Знаменитая блондинка-искусительница Светлана Светличная и рыжая девушка-путана Виктория Островская однозначно покорили сердца мужчин.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядят исполнительницы самых сексуальных ролей в фильме "Бриллиантовая рука".

Светличная и Никулин в фильме "Бриллиантовая рука" KP. UA

Кто играл рыжеволосую путану в "Бриллиантовой руке" и как выглядит актриса сейчас

Фанаты "Бриллиантовой руки" запомнили яркую рыжеволосую девушку, которая, произнося фразу "Цигель-цигель, ай лю-лю!" пыталась соблазнить героев Никулина и Миронова в Стамбуле.

Роль путаны исполнила украинская актриса Виктория Островская. Девушку исключили с последнего курса Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого. Ее отчислили по политическим мотивам и обвинили в пропаганде западного образа жизни.

Виктория Островская, Андрей Миронов и Юрий Никулин stuki-druki.com

Позже она работала слесарем по контролю измерительных приборов на керамическом заводе в Москве, играла в театре в Днепропетровске (ныне – Днепр), некоторое время работала диспетчером на автобазе.

Именно будучи работницей автобазы она и получила приглашение в комедию Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Ей досталась небольшая, но яркая роль проститутки в Стамбуле, сделавшая Викторию Островскую знаменитой.

Виктория Островская stuki-druki.com

После "Бриллиантовой руки" Островская сыграла только одну эпизодическую роль в фильме "Старый знакомый" и после этого роли в кино ей не предлагали. Карьера в театре также не увенчалась успехом – Островская признавалась, что в театрах Москвы ей часто предлагали роли "через постель", но она отказывалась.

В итоге она устроилась на работу в Ленинскую библиотеку (ныне Российская государственная библиотека), в сектор искусств, где проработала на протяжении 30 лет. Случались в ее жизни тяжелые моменты, когда приходилось браться за любую работу, в том числе убирать в квартирах. Также Виктория преподавала лечебную гимнастику для людей с проблемами со спиной. По ее словам, именно это стало ее призванием по жизни.

Виктория Островская из "Бриллиантовой руки": как выглядит сейчас stuki-druki.com

Заложница одной роли: что случилось с яркой блондинкой Светланой Светличной

Роль Анны Сергеевны – яркой искусительницы честного семьянина Семен Семеныча из "Бриллиантовой руки" – стала для Светланы Светличной знаковой, и в то же время роковой. В фильме всего пара сцен с участием Светланы, но актриса, которая впервые исполнила "стриптиз", навсегда запомнилась зрителям.

Светлана Светличная в молодости и сейчас

Красивая и фактурная актриса, внешность которой запоминалась зрителям с первых кадров, стала "заложницей" одного образа. После съемок в "Бриллиантовой руке" режиссеры стали видеть только легкомысленную соблазнительницу. Светличная же мечтала о серьезных драматических ролях.

Светлана Светличная в "Бриллиантовой руке" Drive2

В мае 2020 года актрисе исполнится 80 лет. Она много времени уделяет семье, физкультуре и процедурам по уходу за собой. Светличная до сих пор блистает на экране: в 2019 году вышел сериал "Беловодье. Тайна затерянной страны", где артистка сыграла эпизодическую роль.

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Светлана Светличная Собеседник

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная обвинила редактора "Пусть говорят" в краже. Актриса заявила, что ее ограбили в собственной квартире.

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