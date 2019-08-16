Марвел снимет "Блэйд 4": когда выйдет, трейлер, где смотреть

Первый фильм про Блэйда вышел в далеком 1998 году, поэтому узнаваемый образ вызывает у людей ностальгические переживания.

И взрослые, и молодые поклонники франшизы с нетерпением ждали хоть каких-нибудь новостей о Блэйде, но последовавший за фильмами сериал оставил привкус разочарования, а все дальнейшие новости о четвертом фильме или перезапуске оказывались слухами.

И вот, наконец, свершилось! Блэйд официально возвращается. Об этом сообщил Кевин Файги во время презентации на Comic-Con. (Тут вы можете прочитать все про еще один новый фильм Marvel "Черная вдова")

Будет ли перезапуск "Блэйда"?

Разговорам о продолжении или даже перезапуске Блэйда уже несколько лет, и поклонники устали гадать, когда же любимая франшиза анонсирует какой-нибудь новый проект. Уэсли Снайпс, который играл Блэйда в трех фильмах, не раз говорил, что готов по первому зову явиться на съемочную площадку и развить историю своего персонажа, но тоже не дождался никаких предложений и новостей.

В июле 2019 года в Сан-Диего прошел Comic-Con, который принес немало свежих новостей от Marvel Studios, и поклонники Блэйда вздрогнули, ведь всемирно известная компания анонсировала перезапуск Блэйда. Пока что проект находится на стадии ранней разработки, поэтому о нем практически ничего неизвестно, но фильму – быть!

Когда выйдет фильм "Блэйд 4"?

Фильм не был анонсирован в рамках четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel, которая займет 2020 и 2021 годы, следовательно, он выйдет позже. Когда именно пока что неизвестно.

О чем были предыдущие фильмы "Блэйд"?

В первом фильме вампир Блэйд противостоял Дьякону Фросту, амбициозному обращенному вампиру, который желает перевернуть игру и стать могущественнее всех своих собратьев. Для этого он пытается призвать вампирского бога, но Блэйд делает все, чтобы ему помешать.

Во втором фильме становится известно, что существует группировка вампиров, которым не страшны ни серебро, ни солнце. Вампирское сообщество собирается разобраться с необычными отшельниками, выяснив, в чем их секрет. Но им нужна помощь опытного охотника, и ради этого они даже готовы примириться с Блэйдом, который существует обособленно.

В третьем фильме Блэйд незаслуженно обвинен в убийстве человека. Пока на него охотятся, он всеми силами пытается найти доказательства собственной невиновности, но ничего не выходит, и вампир оказывается за решеткой. Оттуда его вытаскивают охотники на вампиров, наслышанные о незаурядных способностях Блэйда и уверенные в том, что он может им помочь в одном непростом деле.

О чем будет новый фильм "Блэйд"?

После того, как фильм был анонсирован, многие поразились тому, что новый Блэйд войдет в кинематографическую вселенную Марвел. Но в этом нет ничего удивительного, комиксный Блэйд не только жил в том же самом мире, что и популярные сейчас супергерои, но и неоднократно сотрудничал с Мстителями и Доктором Стрэнджем. Есть вероятность, что сюжет Блэйда будет связан с фильмами, которые уже вышли или выйдут в ближайшие годы.

Сложно рассуждать о сюжете, учитывая, как сценаристы Марвел любят переосмыслять каноничные комиксные истории и заигрывать с временными отрезками. Скорее всего, этот фильм будет вводным, нацеленным на новое знакомство зрителей с переосмысленным персонажем. При этом сюжет едва ли будет перекликаться с тремя существующими фильмами.

Ведется ли работа над фильмом "Блэйд"?

На данном этапе все силы Marvel Studios брошены на разработку анонсированной четвертой фазы кинофильмов, поэтому активная работа над новым Блэйдом точно не ведется.

Прежде чем у проекта появятся режиссер, сценарист, оператор, композитор, и другие незаменимые для съемочной группы специалисты пройдет немалое время. Не говоря уже о кастингах, которые нужно будет проводить, как только сценарий будет написан.

Ходят слухи, что Марв Вольфман, который работал над тремя существующими фильмами про Блэйда, может войти в сценарную группу в качестве консультанта, прописавшего многих персонажей этой истории.

Пост исполнительного продюсера займет Кевин Файги, глава Marvel Studios, который не оставляет без своего внимания ни один фильм. Его фамилия является своеобразным гарантом качества. В том, что Блэйд выйдет отличным, сомневаться не приходится.

Известны ли актеры, которые сыграют в "Блэйд 4"?

Главную роль получил актер Махершала Али, проявивший свой талант в таких фильмах, как "Зеленая книга" и "Алита: Боевой ангел". Словом, Блэйд будет молод и полон сил.

Многие поклонники старых фильмов негативно высказывались о выборе актера на роль Блэйда, в основном потому, что были обижены за Уэсли Снайпса, но тот поспешил успокоить людей, опубликовав несколько заявлений в социальных сетях. Он объяснил, что не обижается ни на студию Марвел, ни на людей, которые будут стоять за новым Блэйдом. Также актер пожелал Махершале Али удачи.

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