2020 год продолжает удивлять. Телеканал CW показал, как будет выглядеть Бэтвумен в одноименном сериале. Теперь супергероиню сыграет темнокожая актриса Джавиша Лесли, которая ранее заявила о своей бисексуальности. По словам девушки, для нее было очень важно, чтобы зрители могли увидеть Бэтвумен в облегающем костюме и с красивой афро-прической. Кроме того, она выразила гордость за приглашение в сериал, который стал открытием для сообщества секс-меньшинств.

Ранее исполнительница главной роли Руби Роуз без объяснения причины покинула проект. Поэтому вполне понятно, что создатели сериала решили создать абсолютно нового персонажа, а исчезновение предыдущего — сделать одной из главных тайн второго сезона. При этом Руби поддержала решение продюсеров и поздравила Джавишу на своей Инстаграм-странице.

А пока киношники продолжают творить революцию, предлагаем вам посмотреть супергеройский фильм Джеймса Вана "Аквамен". Одну из главных ролей в нем сыграла небезызвестная оторва Эмбер Херд, которая уже много лет является одной из главных бисексуалок Голливуда.

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