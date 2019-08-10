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"Аватар-2": трейлер, когда выйдет, где смотреть онлайн

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В 2021 года на экраны выйдет долгожданное продолжение шедевра Джеймса Кэмерона "Аватар".

Пока неизвестен сюжет фильма, однако герои останутся теми же. Зрители вновь увидят Джека Салли, его супругу Нейтири, а также их троих детей, которым предстоит пережить невероятные приключения и в джунглях, и на дне океана Пандоры.

"Аватар-2": трейлер, когда выйдет, где смотреть онлайн

О чем фильм?

Фильм станет продолжением истории бывшего землянина Джека Салли и его возлюбленной Нейтири. У пары появились дети, которые будут принимать активное участие в событиях фильма. Главным злодеем всех частей "Аватара" станет полковник Куоритч, который сможет возродиться в новом облике, чтобы уничтожить Пандору и ее обитателей.

Действие ленты происходит на Пандоре. Зрители смогут познакомиться с представителями морского клана Меткайина: основное действие фильма, как заявляет режиссер, будет происходить под водой.

"Аватар-2": трейлер, когда выйдет, где смотреть онлайн

Несмотря на то, что сюжет держится в тайне, уже известно, что основными темами "Аватара 2" станут семейные узы и свобода выбора.

Кстати, интересно, что, по замыслу Кэмерона, каждая часть "Аватара" представляет собой самостоятельное произведение. Чтобы понять события второго фильма, необязательно смотреть первый.

Кто снимает?

Автором сценария и режиссером ленты стал Джеймс Кэмерон. Оператор фильма — Рассел Карпентер.

Актерский состав

Сэм Уортингтон вновь сыграет Джека Салли, землянина, которому удалось стать вождем клана Оматикайя. Роль жены Джека, Нейтири, воплотит Зои Салдана. Детей Нейтири и Джека сыграют Джейми Флаттерс, Британ Далтон и Тринити Блисс. Также в фильме приняли участие Бейли Басс, Филипп Гелджо, Кейт Уинслетт и Метт Джеральд.

"Аватар-2": трейлер, когда выйдет, где смотреть онлайн

Кейт Уинслет участвует в проекте Кэмерона уже второй раз: несмотря на то, что после выхода "Титаника" прошло почти два десятилетия, актриса заявила, что давно хотела вновь попасть в команду знаменитого режиссера.

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Как ведутся съемки?

Еще в 2006 году Кэмерон заявил, что в случае успеха первого "Аватара" он будет работать над продолжениями. Первый фильм зрители приняли с восторгом, поэтому выход второй части стал вопросом времени.

Первоначально сиквел должен был выйти в 2014 году. Однако из-за занятости Кэмерона дата выхода постоянно переносится. Также премьера второй части перенесена потому, что работа ведется сразу над несколькими частями "Аватара", которые будут выходить в прокат с перерывом в один год.

"Аватар-2": трейлер, когда выйдет, где смотреть онлайн

Суммарный бюджет всех фильмов франшизы составляет около 1 миллиарда долларов.

Кстати, съемки фильма ведутся на площадке MBS Media Campus, которая находится в Южной Калифорнии. Главной особенностью этой площадки является отношение к использованию природных ресурсов (экономия воды, использование экологически чистых материалов и т. д.).

К работе над фильмом привлечены лучшие специалисты по компьютерной графике. По замыслу режиссера, персонажи должны выглядеть максимально реалистично. Кэмерон обещает, что зрители никогда не видели подобного уровня съемок прежде.

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Где посмотреть трейлер "Аватар-2"?

Трейлер к фильму "Аватар-2" пока не выпущен. В сети можно найти несколько трейлеров, снятых фанатами первого фильма, однако они не имеют никакого отношения к оригинальной ленте.

Где смотреть Аватар-2 онлайн?

Фильм будет показан во всех кинотеатрах Украины. Кроме того, он будет доступен к бесплатному просмотру в сети, однако в качестве фильм появится не раньше, чем через полгода после премьеры.

"Аватар-2": трейлер, когда выйдет, где смотреть онлайн

Интересные факты

Кэмерон заявляет, что большая часть сиквела будет происходить под водой, в океане Пандоры.

Во второй части фильма снова появится героиня Сигнури Уивер. Несмотря на то, что Грейс Огустин погибла в первой части фильма, душа ее сохранилась в Древе Душ. Пока не раскрывается, в каком облике Уивер предстанет на экране во второй части фильма.

Антагонистом ленты станет полковник Майлз Куоритч. Как и Грейс, Майлз погиб в предыдущей части. Подробности возвращения героя в ленту неизвестны.

"Аватар-2": трейлер, когда выйдет, где смотреть онлайн

Еще в ноябре 2009 года, до того, как в прокат вышел первый "Аватар", стало известно, что Сэм Уортингтон, исполнивший в ленте главную роль, подписал контракт на съемки в двух продолжениях ленты.

В третьей части ленты в действие будет включена вся звездная система Альфа Центавра. Последний фильм о Пандоре планируется выпустить в 2027 году.

В 2011 году Кэмерон вместе с актерами совершил экспедицию в Бразилию, чтобы познакомиться с жизнью местных племен. Скорее всего, фильм будет называться "Аватар: путь воды".

В студии, где ведутся работы над фильмом, установлены солнечные батареи. Режиссер планирует снять все части "Аватара" с использованием только солнечной энергии.

В 2012 году Кэмерон на батискафе погрузился на дно Марианской впадины.

"Аватар-2": трейлер, когда выйдет, где смотреть онлайн

Это потребовалось для того, чтобы более реалистично воссоздать подводный мир Пандоры.

Кейт Уинслет снимется в роли члена морского племени. Для работы над фильмом она училась нырять и достигла невероятных успехов: теперь актриса способна задерживать дыхание на целых семь минут.

Зрители ждали продолжения легендарного "Аватара" больше 10 лет. Остается надеяться, что режиссер не разочарует поклонников этой научно-фантастической саги и в 2021 году нас ждет поистине захватывающее зрелище.

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