"Аватар-2": трейлер, когда выйдет, где смотреть онлайн

В 2021 года на экраны выйдет долгожданное продолжение шедевра Джеймса Кэмерона "Аватар".

Пока неизвестен сюжет фильма, однако герои останутся теми же. Зрители вновь увидят Джека Салли, его супругу Нейтири, а также их троих детей, которым предстоит пережить невероятные приключения и в джунглях, и на дне океана Пандоры.

О чем фильм?

Фильм станет продолжением истории бывшего землянина Джека Салли и его возлюбленной Нейтири. У пары появились дети, которые будут принимать активное участие в событиях фильма. Главным злодеем всех частей "Аватара" станет полковник Куоритч, который сможет возродиться в новом облике, чтобы уничтожить Пандору и ее обитателей.

Действие ленты происходит на Пандоре. Зрители смогут познакомиться с представителями морского клана Меткайина: основное действие фильма, как заявляет режиссер, будет происходить под водой.

Несмотря на то, что сюжет держится в тайне, уже известно, что основными темами "Аватара 2" станут семейные узы и свобода выбора.

Кстати, интересно, что, по замыслу Кэмерона, каждая часть "Аватара" представляет собой самостоятельное произведение. Чтобы понять события второго фильма, необязательно смотреть первый.

Кто снимает?

Автором сценария и режиссером ленты стал Джеймс Кэмерон. Оператор фильма — Рассел Карпентер.

Актерский состав

Сэм Уортингтон вновь сыграет Джека Салли, землянина, которому удалось стать вождем клана Оматикайя. Роль жены Джека, Нейтири, воплотит Зои Салдана. Детей Нейтири и Джека сыграют Джейми Флаттерс, Британ Далтон и Тринити Блисс. Также в фильме приняли участие Бейли Басс, Филипп Гелджо, Кейт Уинслетт и Метт Джеральд.

Кейт Уинслет участвует в проекте Кэмерона уже второй раз: несмотря на то, что после выхода "Титаника" прошло почти два десятилетия, актриса заявила, что давно хотела вновь попасть в команду знаменитого режиссера.

Как ведутся съемки?

Еще в 2006 году Кэмерон заявил, что в случае успеха первого "Аватара" он будет работать над продолжениями. Первый фильм зрители приняли с восторгом, поэтому выход второй части стал вопросом времени.

Первоначально сиквел должен был выйти в 2014 году. Однако из-за занятости Кэмерона дата выхода постоянно переносится. Также премьера второй части перенесена потому, что работа ведется сразу над несколькими частями "Аватара", которые будут выходить в прокат с перерывом в один год.

Суммарный бюджет всех фильмов франшизы составляет около 1 миллиарда долларов.

Кстати, съемки фильма ведутся на площадке MBS Media Campus, которая находится в Южной Калифорнии. Главной особенностью этой площадки является отношение к использованию природных ресурсов (экономия воды, использование экологически чистых материалов и т. д.).

К работе над фильмом привлечены лучшие специалисты по компьютерной графике. По замыслу режиссера, персонажи должны выглядеть максимально реалистично. Кэмерон обещает, что зрители никогда не видели подобного уровня съемок прежде.

Где посмотреть трейлер "Аватар-2"?

Трейлер к фильму "Аватар-2" пока не выпущен. В сети можно найти несколько трейлеров, снятых фанатами первого фильма, однако они не имеют никакого отношения к оригинальной ленте.

Где смотреть Аватар-2 онлайн?

Фильм будет показан во всех кинотеатрах Украины. Кроме того, он будет доступен к бесплатному просмотру в сети, однако в качестве фильм появится не раньше, чем через полгода после премьеры.

Интересные факты

Кэмерон заявляет, что большая часть сиквела будет происходить под водой, в океане Пандоры.

Во второй части фильма снова появится героиня Сигнури Уивер. Несмотря на то, что Грейс Огустин погибла в первой части фильма, душа ее сохранилась в Древе Душ. Пока не раскрывается, в каком облике Уивер предстанет на экране во второй части фильма.

Антагонистом ленты станет полковник Майлз Куоритч. Как и Грейс, Майлз погиб в предыдущей части. Подробности возвращения героя в ленту неизвестны.

Еще в ноябре 2009 года, до того, как в прокат вышел первый "Аватар", стало известно, что Сэм Уортингтон, исполнивший в ленте главную роль, подписал контракт на съемки в двух продолжениях ленты.

В третьей части ленты в действие будет включена вся звездная система Альфа Центавра. Последний фильм о Пандоре планируется выпустить в 2027 году.

В 2011 году Кэмерон вместе с актерами совершил экспедицию в Бразилию, чтобы познакомиться с жизнью местных племен. Скорее всего, фильм будет называться "Аватар: путь воды".

В студии, где ведутся работы над фильмом, установлены солнечные батареи. Режиссер планирует снять все части "Аватара" с использованием только солнечной энергии.

В 2012 году Кэмерон на батискафе погрузился на дно Марианской впадины.

Это потребовалось для того, чтобы более реалистично воссоздать подводный мир Пандоры.

Кейт Уинслет снимется в роли члена морского племени. Для работы над фильмом она училась нырять и достигла невероятных успехов: теперь актриса способна задерживать дыхание на целых семь минут.

Зрители ждали продолжения легендарного "Аватара" больше 10 лет. Остается надеяться, что режиссер не разочарует поклонников этой научно-фантастической саги и в 2021 году нас ждет поистине захватывающее зрелище.

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