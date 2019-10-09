"Аббатство Даунтон" возвращается: как выглядели самые яркие звезды сериала

Премьера сериала "Аббатство Даунтон" состоялась в 2010 году на британском телеканале ITV. Проект просуществовал до 2015 года и выдержал шесть сезонов.

Сериал рассказывал историю состоятельной аристократической семьи Кроули, а также слуг, живущих и работающих в их доме. Действие разворачивалось на фоне значимых исторических событий и затрагивало важные социальные темы британского общества первой половины XX века.

Съемки полнометражного продолжения сериала "Аббатство Даунтон" стартовали в конце августа 2018 года, а премьера фильма состоится 31 октября 2019 года.

В связи с этим OBOZREVATEL вспоминает о пятерке самых ярких актеров полюбившегося многим проекта.

Мишель Докери

Мишель Докери входит в число молодых актеров, которым сериал принес популярность в сфере кино. Актриса исполнила главную роль, леди Мэри Кроули, которая становится наследницей после смерти кузенов, но не может вступить в права из-за действующих законов.

В попытках изменить порядки, героиня влюбляется в Мэттью, которому предстоит получить поместье. Эта ситуация и оказывается завязкой сюжета и началом для последующих событий. После съемок в "Аббатстве Даунтон" Мишель Докери стали приглашать к участию и в других проектах.

Увидеть ее работы можно в фильмах "Поворот винта" (Энн), "Ханна. Совершенное оружие" (ложная Марисса), "Пустая корона" (леди Перси), "Воздушный маршал" (Нэнси), "Забытые Богом" (Элис Флетчер).

Джессика Браун-Фриндли

Джессика Браун была многообещающей балериной, но несколько полученных в юности травм перечеркнули ее стремления. Однако она не отчаялась и решила пойти по актерской стезе.

После этого она поступила в Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. Во время учебы там Джессика начала посещать уроки актерского мастерства.

Кинематографический дебют начинающей актрисы состоялся в 2009 году, когда она получила приглашение на съемки в сериал "Аббатство Даунтон".

Позднее Браун-Финдли сыграла роль Рэйчел в фантастической комедии Говарда Овермана "Плохие". Сюжет фильма развернулся вокруг группы трудных подростков, выполняющих общественные работы как наказание за совершенные преступления, и внезапно получивших суперспособности. Также Браун-Финдли сыграла роль в короткометражной драме Джона Маклина "Человек на мотоцикле". Теперь она полноценная звезда и одна из самых востребованных британских актрис нового поколения.

Дэн Стивенс

Актерская деятельность Дэна Стивенса началась еще в юности. Он испытывал интерес к театру и кино. Получив соответствующее образование, он пробовал себя на театральных подмостках и в телевизионных проектах.

"Аббатство Даунтон" стало для Дэна Стивенса, исполнителя роли Мэттью Кроули, билетом в Голливуд. Заметив артиста, режиссеры стали приглашать его к сотрудничеству. Актер ушел из востребованного проекта после окончания съемок третьего сезона, чтобы поработать с именитыми постановщиками.

Тео Джеймс

В "Аббатстве Даунтон" успешный актер исполняет эпизодическую роль обаятельного Кемаля Памука, но и ее достаточно, чтобы оценить его многогранный талант. За плечами Тео Джеймса, восходящей звезды американского кинематографа, главные роли в кассовых и востребованных фильмах десятилетия.

Увидеть талантливого артиста можно в следующих кинолентах: "Дивергент" (Тобиас), "Война против всех" (Джеймс Мэнген), "Скрижали судьбы" (отец Гаунт), "Другой мир: Войны крови" (Дэвид), "Предательство для начинающих" (Майкл).

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