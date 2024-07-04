Звезда 'Бриджертонов' может сыграть нового Джеймса Бонда: откуда взялись слухи

Бондиана, как считалось ранее, получит нового актера – звезду "Мстителей"и "Годзиллы" Аарона Тейлора-Джонсона, но, похоже, решение еще висит в воздухе. Поскольку уже многие месяцы создатели кинофраншизы не объявляют каст официально, фанаты подозревают, что они рассматривают на главную роль Джонатана Бейли, сыгравшего Энтони Бриджертона в одноименном сериале от Netflix.

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36-летний британец слухи не комментирует, но его имя в букмекерских ставках уже ворвалось в тройку лидеров, пишет Metro.co.uk со ссылкой на букмекерскую контору Coral. Если раньше шансы актера составляли 10/1, то сейчас это всего 4/1.

Фанаты подозревают, что его удачная роль в "Бриджертонах" стала причиной, почему продюсеры "Джеймса Бонда" задумались о смене главного актера. Также существует теория, что Аарон Тейлор-Джонсон не нашел общий язык с командой.

Беспокойство вызывает тот факт, что объявления актера на главную роль ожидали еще весной, а старт съемок новой части истории об агенте 007 – в первой половине 2024 года. Однако ничего из этого не произошло.

Кстати, на роль Джеймса Бонда претендовал также оскароносный актер "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи. Киносообщество утверждало, что с удовольствием посмотрело бы будущие фильмы, а создателям Бондианы ведущая звезда Голливуда якобы должна была вернуть популярность.

Можно предположить, что создатели франшизы ищут идеального кандидата, чье имя было бы на пике популярности, и кто мог бы помочь "Джеймсу Бонду" грандиозно вернуться на экраны.

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