Зрителей 'Иржы' поразила сцена стрельбы, очень похожая на убийство Галины Хатчинс: рецензия

На польском фестивале Camerimage состоялась премьера вестерна "Иржа", во время съемок которого актер Алек Болдуин случайно застрелил украинскую оператор Галину Гатчинс. По словам критиков, в фильме присутствует жуткая сцена, напоминающая смерть украинки, погибшей в 2021 году.

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"Второе [нажатие спускового крючка] приводит к случайной смерти персонажа, вызывая задержку дыхания у посетителей премьеры", – говорится в рецензии Vulture. Эксперт добавил, что события "Иржы" во время просмотра трудно отделить от реальной смертоносной катастрофы. "В "Ирже" не воспроизвели трагедию, но она пронизывает фильм, который является убедительным и действенным, соответствующим образом неукрашенным вестерном о вине, обвинении, семье, законе и преданности", – пишет критик.

Было много вопросов о том, зачем съемки кино вообще решили продлить после смерти Хатчинс – разве что для того, чтобы вернуть уже потраченные на него деньги. Производство фильма в Нью-Мексико было остановлено в 2021 году, после чего прокуратура предъявила обвинения против Болдуина. Дело о непреднамеренном убийстве против него было отброшено судьей Нью-Мексико в июле, а оружейница фильма Ханна Гутьеррес-Рид сейчас отбывает 18 месяцев в тюрьме. Кинопроизводство было возобновлено в 2023 году.

Рецензент Vulture сказал, что Болдуин, играющий Канзасского разбойника 1880-х годов по имени Гарланд Раст, ошеломляет на экране. "Болдуин часто не уравновешен, – говорится в комментарии. – Его акцент и общий настрой актерской игры колеблются от сцены к сцене".

Критик на польской премьере отметил, что "Иржа" – это "сплошной вестерн". "Я считаю, что это выглядело отлично с действительно удивительной операторской работой", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как мама Галины Хатчинс отказалась приехать на премьеру фильма "Иржа" из-за Алека Болдуина. Что известно – читайте в нашем материале.

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