Знаменитые ведьмы Николь Кидман и Сандра Баллок триумфально возвращаются: какие еще фильмы удивят украинцев в кино на этой неделе

На этой неделе на большие экраны выходят фильмы на любой вкус – от продолжения культовой "Практической магии" с Сандрой Баллок и Николь Кидман до безумного триллера "Настоящий герой" и семейного приключения о легендарном сенбернаре Барри. А еще – международная историческая драма "Санаторий Горького. Поединок", к созданию которой присоединилась Украина.

Видео дня

OBOZ.UA собрал самые интересные факты об этих картинах: от магии и голливудских звезд – до советских лагерей и невероятных историй из реальной жизни.

"Санаторий Горького. Поединок"

Это масштабная международная копродукция Польши, Украины и Ирландии. В фильме снялись известные польские, ирландские и украинские актеры, а украинская компания стала партнером производства. Одного из главных героев – агента НКВД – сыграл ирландский актер Эйдан Гиллен – звезда "Игры престолов", известный зрителям по роли Питера Бейлиша, хитрого политика, которого называли Мизинцем. Среди украинских актеров – Виктор Жданов, Григорий Горобчук, Дарья Полунина и Артем Мануйлов.

События фильма разворачиваются в 1939 году после советского вторжения в Польшу. Польские военнопленные попадают в лагерь в Козельске, где советские власти пытаются сломить их и заставить сотрудничать. В центре истории – молодой польский офицер и пианист Кароль Грабовский, которого сыграл Якуб Гершал. Ему противостоит агент НКВД Василий Зарубин в исполнении Эйдана Гиллена.

Это не классическое военное кино с перестрелками и масштабными сражениями: главная борьба здесь разворачивается между двумя героями, которые пытаются психологически победить друг друга. Интересно, что этот фильм должен был появиться на экранах гораздо раньше.

Сценарий "Санатория Горького" был написан еще в 2002 году, но тогда снять картину не удалось. Проект долгое время оставался нереализованным, и лишь спустя более 20 лет его наконец успешно экранизировали.

Предпремьерный показ фильма в Украине состоялся в рамках 17-го Одесского международного кинофестиваля. В интервью OBOZ .UA генеральный директор кинофестиваля Анна Мачух рассказала, что видела комментарии людей, критиковавших решение частично профинансировать картину за счет нашего Госкино. Она же считает такую поддержку оправданной.

По ее словам, фильм создали преимущественно польские кинематографисты и актеры, поэтому у него больше шансов заинтересовать польского зрителя. В то же время благодаря украинской финансовой поддержке эта картина рассказывает международной аудитории о преступлениях Советского Союза. По мнению Мачух, именно такие совместные проекты особенно важны сегодня, когда между Украиной и Польшей остаются сложные исторические вопросы.

"Практическая магия-2"

Спустя почти три десятилетия после премьеры "Практической магии" Сандра Баллок и Николь Кидман вновь возвращаются к ролям сестер-ведьм Салли и Джиллиан Оуэнс. На экраны выходит продолжение культовой картины 1998 года. Интересно, что в свое время картина не произвела впечатления ни на критиков, ни на зрителей. Однако с годами фильм обрел культовый статус и стал любимой картиной целых поколений.

Главные актрисы Сандра Баллок и Николь Кидман не только сыграли главных героинь, но и выступили в роли продюсеров картины. К своим ролям также вернулись Дайан Уист и Стокард Ченнинг – они вновь сыграли теток Джет и Френ, которые в первом фильме помогали Салли и Джиллиан осваивать магию. Между тем, в картине мы увидим не только уже знакомых героинь. Важную роль в сюжете получают молодые персонажи, которых сыграли Джои Кинг (звезда трилогии "Будка поцелуев" и сериала "Акт") и Мэйзи Уильямс (наиболее известная благодаря роли Арьи Старк в сериале "Игра престолов"). Не исключено, что именно они могут стать главными героинями потенциального третьего фильма.

По сюжету, одна из сестер Оуэнс – Салли – пыталась оставить магию в прошлом и жить обычной жизнью. Она стала матерью, а ее дочери Кайли и Антония выросли, унаследовав магический дар семьи, хотя сами об этом не знают. Спокойная жизнь Оуэнсов меняется, когда вновь дает о себе знать давнее семейное проклятие. Оно обрекает на смерть каждого мужчину, которого по-настоящему любит женщина из их рода. Икогда одна из дочерей Салли признается, что влюбилась, ее парень оказывается в опасности.

Чтобы спасти его, Салли и Джиллиан вынуждены вновь прибегнуть к магии. Поиски приводят сестер в Англию, где их ждут новые тайны, опасные заклинания и ответы на вопросы, которые семья Оуэнсов скрывала на протяжении поколений. Сценарий частично основан на романе Алисы Гоффман "The Book of Magic", который вышел в 2021 году и продолжил историю семьи Оуэнсов.

Одним из главных символов первой "Практической магии" был необычный дом сестер Оуэнс. Для второй части дом фактически построили заново. Создатели постарались максимально сохранить его атмосферу и детали, знакомые зрителям первого фильма. Еще один интересный закулисный факт: дети Сандры Баллок – Луис и Лайла – сыграли небольшие камео в фильме. Актриса рассказывала, что они даже не знают, где именно появятся на экране.

"Настоящий герой"

Что будет, если собрать в одном месте голливудскую звезду, миллиардера, знаменитостей и радикальных экоактивистов? Именно с такой необычной ситуации начинается фильм. В главных ролях – Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Сальма Хайек и Джон Малкович. Фильм сочетает в себе черную комедию, триллер, сатиру и приключенческое кино, а его сюжет постепенно превращается в совершенно безумную историю о вере, славе, богатстве и попытке спасти человечество.

В центре истории – голливудский актер Майк Тайлер, которого играет Крис Эванс. Его карьера переживает не лучшие времена, поэтому он пытается вернуть популярность. Шанс на это появляется во время роскошного благотворительного вечера, организованного миллиардером Беном Бракеном и его женой Глорией. Гости собираются, чтобы поговорить о спасении планеты, но торжество внезапно превращается в кошмар. На вечеринку врывается радикальная группа во главе с Джоан – героиней Ани Тейлор-Джой.

Одна из самых необычных деталей фильма – вулкан. По сюжету радикальные экоактивисты захватывают гостей благотворительного вечера и планируют принести троих из них в жертву вулкану, полагая, что таким образом смогут спасти человечество от катастрофы.

Съемки проходили в Греции, Болгарии и Исландии, в частности возле настоящего вулкана. Режиссёр Ромен Гаврас рассказывал, что съемочной группе каждое утро приходилось почти час подниматься к нужной локации, а часть оборудования перевозили даже на ослах. Для одной из сцен в греческой шахте собрали около 200 статистов в вечерних нарядах. Контраст между празднично одетыми гостями и мрачной горной локацией должен был создать сюрреалистическую атмосферу, которая хорошо соответствует настроению фильма.

"Над бездной-2"

Картина продолжает идею первого фильма 2022 года, в котором две подруги оказались в ловушке на заброшенной телебашне на высоте более 600 метров. На этот раз создатели сменили героинь и локацию: смертельно опасное приключение переносится в Таиланд. Главные роли исполнили Харриет Слейтер, известная по сериалам "Чужестранка: Кровь из крови" и "Белгравия: Следующая глава", и Арсема Томас, которая приобрела популярность благодаря роли Данбери в сериале Netflix "Королева Шарлотта: История Бриджертонов".

По сюжету Джакс и Люс отправляются в Таиланд, чтобы покорить опасную гору Кван. Но вместо увлекательного путешествия их ждет борьба за жизнь: из-за внезапного оползня они оказываются на узкой деревянной конструкции над пропастью. Внизу – сотни метров пустоты, вокруг – скалы, а помощи ждать не откуда. Девушкам приходится бороться с жаждой, истощением и страхом, понимая, что любая ошибка может стать последней.

Не менее увлекательно проходили и сами съемки. По сюжету героини оказываются на высоте около 900 метров, но на самом деле актрисы работали на конструкции высотой 12-15 метров, которую установили в настоящем каменном карьере в Таиланде. Остальную высоту создали с помощью ракурсов и спецэффектов. При этом актрисы действительно находились над землей, поэтому страх и напряжение во многих сценах были вполне реальными. Так что если вы боитесь высоты, этот фильм точно заставит вас крепче держаться за кресло.

"Барри. Собака-спасатель"

Семейная приключенческая лента, основанная на реальной истории легендарного сенбернара Барри. В начале XIX века он жил возле монастыря на перевале в Швейцарских Альпах и помогал искать людей, которые заблудились или попали под лавины. По историческим свидетельствам, Барри спас более 40 человек и стал одной из самых известных собак-спасателей в мире.

В фильме его история показана через дружбу с 12-летним сиротой Георгом. Мальчик остается в монастыре, где находит слабого щенка, выхаживает его и называет Барри. Интересно, что Барри в фильме играют сразу несколько собак – щенки и два молодых сенбернара, ведь по сюжету главный герой взрослеет. Съемки проходили в настоящих Швейцарских Альпах, в частности на перевале Большой Сен-Бернар, а часть сцен сняли в Кельне. Фильм уже получил награды на детских кинофестивалях, в частности "Золотого воробья" в Германии за лучший полнометражный фильм.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что названы 5 лучших детективных сериалов: зрители в восторге.

OBOZ.UA также предлагает подборку романтических фильмов для уютных вечеров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.