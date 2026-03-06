Вышел трейлер финального сезона 'Пацанов': какие сюрпризы ждут зрителей

Через месяц стартует пятый и последний сезон культового супергеройского сериала "Пацаны". И стриминг Prime Video наконец выпустил его официальный трейлер, приоткрыв завесу таинственности над событиями новых серий.

В ролике мы видим, как одержимый идеей бессмертия Хоумлендер (Энтони Старр) пытается достичь его с помощью V-One – первой итерации Compound-V, той самой сыворотки, которая и создает суперов. Трейлер также подтверждает, что в финальном сезоне примут участие звезды спин-оффа "Поколение V" Джаз Синклер и Лондон Тор. Мы видим их за разговором Энни Дженьюэри (Звездочка) в исполнении Эрин Мориарти.

В другом эпизоде Хоумлендер обращается за поддержкой к своему биологическому отцу Солдатику (Дженсен Эклз), в то время как Билли Бутчер (Карл Урбан) все еще борется со своими новыми суперсилами, возникшими из-за раковой опухоли после приема временной дозы Compound-V. В конце трейлера Хоумлендер сидит в Овальном кабинете с жуткой улыбкой на лице.

Кроме того трейлер окончательно подтверждает воссоединение в финальном сезоне всех трех главных актеров сериала "Сверхъестественное". В ролике мы видим Джареда Падалеки и Мишу Коллинза, однако он все равно не содержит ни единого намека на то, какие роли они сыграют. Понятно лишь, что герой Коллинза точно влипнет в какие-то неприятности с Солдатиком.

Пятый сезон "Пацанов" появится на Prime Video 8 апреля. В вечер премьеры зрители увидят сразу два эпизода, а затем новые серии будут выходить каждую неделю вплоть до самого финала сериала, который запланирован на 20 мая.

Логлайн пятого сезона звучит так: "В пятом и финальном сезоне мир полностью принадлежит Хоумлендеру и подчиняется его непредсказуемым, эгоцентричным прихотям. Хьюи, Марвин Милк и Французик находятся в заключении в "Лагере Свободы". Энни пытается собрать силы для сопротивления против подавляющей мощи суперов. Кимико куда-то пропала. Но когда снова появляется Бутчер, готовый и желающий использовать вирус, который сотрет всех суперов с карты мира, он запускает цепь событий, которые навсегда изменят мир и каждого в нем. Это кульминация, народ. Впереди большие дела".

Несмотря на то, что сам сериал "Пацаны" завершится после пятого сезона, сама франшиза продолжит развиваться. Так в 2023 году мир "Пацанов" расширился спин-оффом "Поколение V", который рассказывает о группе молодых суперов в специальном колледже и сейчас проект остается активным.

Также в июле Prime Video объявил, что заказал создание сериала приквела под названием "Восхождение Воут" (Vought Rising), в центре которого будут Солдатик и Штормфронт. Эти роли снова повторят Дженсен Эклз и Ая Кэш.

