'Воспоминания о нем': вышел трейлер экранизации Колина Гувера

Студия Universal Pictures представила первый трейлер фильма "Воспоминания о нем", экранизации одноименного бестселлера американской писательницы Колин Гувер. Книга стала мировым феноменом современной романтической прозы.

Премьера в кинотеатрах запланирована на 13 марта 2026 года. Это уже третья киноработа, созданная по произведениям Гувер, рассказывает издание Deadline.

В центре сюжета – Кенна (Майка Монро), молодая женщина, которая после трагической аварии, унесшей жизнь ее возлюбленного Скотти (Руди Панкоу), попадает в тюрьму на семь лет.

"Было время до тебя и время во время тебя", – говорит ее голос за кадром в трейлере, переходящий в кадры автомобильной катастрофы.

После освобождения Кенна возвращается в родной городок в Вайоминге, полна надежды восстановить жизнь и наконец увидеть свою дочь Дием, которую воспитывают бабушка и дедушка – Грейс и Патрик (Лорен Грэм и Брэдли Уитфорд). Они категорически против встречи матери с ребенком, считая Кенну виновной в смерти сына.

Однако в городе она встречает Леджера (Тайрик Уитерс) – бывшего игрока НФЛ и владельца местного бара, который раньше был книжным магазином. Между ними возникает неожиданная связь, хотя Леджер и сам был лучшим другом погибшего Скотти.

По мере того как их тайная романтическая история развивается под песню Alex Warren "Ordinary", напряжение растет: Кенна рискует потерять шанс на примирение с семьей, но обретает возможность обрести себя.

В фильме снялись:

Майка Монро – в роли Кенны;

Руди Панкоу – Скотти;

Тайрик Уитерс – Леджер;

Лорен Грэм и Брэдли Уитфорд – Грейс и Патрик, родители Скотти;

Лейни Уилсон – Эми, подруга и коллега Кенни;

Дженнифер Робертсон – хозяйка дома Кенни.

Режиссером фильма стала Ванесса Кэсвилл, а сценарий написали Колин Гувер и Лорен Левин.

Роман вышел в 2022 году и стал одним из самых успешных произведений Гувер – более 6 миллионов проданных экземпляров в США и переводы на 45 языков мира.

