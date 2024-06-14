'Вы такого никогда не видели!' Джуд Лоу и Алисия Викандер – о магических моментах триллера 'Гамбит королевы'

На широкие экраны вышел долгожданный исторический триллер "Гамбит королевы". Картина погрузит нас в невероятный и наполненный интригами мир Тюдоров, королевской династии, правившей в Англии в 1485–1603 годах.

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Главные роли в ленте сыграли Джуд Лоу ("Талантливый мистер Рипли", "Молодой папа") и Алисия Викандер ("Лара Крофт", "Девушка из Дании", "Ex Machina"). В честь украинской премьеры фильма специально для OBOZ.UA актеры рассказали о съемках и самом фильме.

– Джуд, Алисия, очень рады вас видеть! Как ваши ощущения перед выходом ленты?

Джуд: Спасибо, все хорошо, но я немного волнуюсь. Никогда не знаешь, как примут твой проект, тем более что это сложное кино, вызывающее разные эмоции у зрителей. К тому же я очень тщательно готовился к этой роли и вложил много сил в эту работу.

Алисия: Ну, для меня это первый кинопроект за несколько лет (Алисия Викандер находилась в декретном отпуске после рождения совместного ребенка с мужем Майклом Фассбендером. – Ред.). Фильм – мое возвращение в профессию. Кроме того, роль Екатерины Парр – знаковая. Ее фигура до этого фильма еще никогда не получала столько экранного времени.

– Мы многое знаем о короле Генрихе VIII, но одно и то же: что он имел шесть жен и казнил двоих из них. Что нового узнали о своих персонажах вы, когда работали над ролью?

Алисия: Ну, вы знаете, я из Швеции, поэтому мы больше знаем о своих королях (улыбается). Мои знания о Генрихе были довольно скупы. Тем более что о Екатерине Парр я знала только то, что ей посчастливилось выжить и пережить короля, и это все. Во время работы над фильмом работала с профессиональными историками. И знаете, у меня поменялась картина мира. Я узнала, что Екатерина была образованной и умной женщиной, ставшей королевой из-за интриг двора. Она искренне любила детей Генриха от предыдущих браков, учила их. Таким образом, если бы не Екатерина Парр, мы бы никогда не получили славных времен Елизаветы I, которые навсегда изменили нашу культуру.

Джуд: Ну, я тоже знал о Генрихе только то, что он был по типу "Синяя борода". Согласившись на роль, я начал читать о короле научные работы и общался с историческими консультантами. Был удивлен, что в молодости король был идеальным монархом эпохи Возрождения. Он обладал изящным вкусом и даже создавал качественные музыкальные произведения. В тирана он превратился впоследствии: под влиянием окружения и интриг и особенно – после травм, которые он получил во время турнира. Тогда едва выжил и на всю жизнь остался инвалидом. С этого времени он стал настоящим монстром.

– Лент об эпохе Тюдоров в кинематографе существует немало. Чем именно особенна ваша картина?

Алисия: О, здесь я должна похвалить Джуда (улыбается). Он проделал невероятную работу, в некоторых моментах я даже не верила, что он передо мной. Поверьте, когда вы увидите его на экране, поверите критикам, которые называют эту его работу одной из лучших. Вы никогда не видели такого Джуда Лоу и будете в шоке от некоторых моментов.

Джуд: Спасибо, Алисия. Да, это была тяжелая работа. Я работал над персонажем, который не просто умирает, а буквально гниет заживо. Что касается Алисии, она настоящая королева на экране, она женщина, ради которой хочется быть королем.

– Рассказывают, что Джуд, работая над своим образом, использовал на съемочной площадке средства, придающие еще большей реалистичности процессу вхождения в роль. Как это происходило?

Джуд: Например, я нанял помощника, который сопровождал меня на площадке и разбрызгивал во время моих сцен спрей с отвратительным запахом, напоминавшим запах гниющего мяса. Напомню, что в конце жизни у Генриха была гангрена и язвы, которые имели невыносимый запах. Придворные были вынуждены терпеть эту вонь и делать вид, что ничего не происходит. Конечно, это тоже служило методом психологического давления.

Алисия: Да, Джуд был неотразим. В первый раз вижу, чтобы актер делал подобные вещи, чтобы играть как можно реалистичнее. Конечно, это помогало лучше играть всем.

– Эта лента об изменениях, точнее о том, как реагировать на изменения. Как вы относитесь к трансформациям в своей жизни?

Джуд: Ну, мне уже за 50, мне все труднее держать себя в форме, также у меня становится все меньше волос (смеется). Таким образом, я становлюсь все больше похожим на Генриха, который также проходил путь физических изменений. На протяжении всей карьеры меня раздражали роли типичных красавчиков, но сейчас я уже начал скучать по таким персонажам (улыбается).

Алисия: Роль в "Гамбите королевы" – знаковая для меня. Именно в этом проекте я впервые вышла на площадку после рождения ребенка. Конечно, после родов и пандемии все было очень необычным. Но это даже помогло в работе, потому что нужно было аккумулироваться в сложных условиях.

– Как создавались костюмы и интерьеры для фильма?

Алисия: В этом фильме нет декораций. Все, что вы видите на экране, – настоящее. Мы снимали во дворце Хеддон Хилл возле Бейкуэлла (Дербишир) – в бывшей резиденции герцогов Ратлендских. Мы даже не жили в обычных трейлерах, все просто готовились и отдыхали в настоящих интерьерах. Кроме того, там чрезвычайный сад, где имели возможность отдохнуть. Майкл (Фассбендер – муж Алисии Викандер. – Ред.) также здесь снимался и отлично провел время на съемках.

Джуд: О, да. Костюмы, которые делали специально для меня, – это полностью аутентичная одежда. Я даже боюсь подумать, сколько они стоили! Это сотни или миллионы фунтов. Их невозможно надеть одному, настолько много сложных элементов. Кроме того, они невероятно смотрятся в кадре. Вы такого никогда раньше не видели!

– Почему, по вашему мнению, зрителям нужно обязательно посмотреть эту картину?

Джуд: "Гамбит Королевы" – один из лучших исторических проектов. Даже если вы не фанат этого жанра, вам будет на что посмотреть. Мы создали напряженный триллер, финал которого просто непредсказуем.

Алисия: Этот фильм восстанавливает справедливость в отношении к Екатерине Парр. Она выдающаяся женщина, которая вдохновляет, особенно в эти времена.

Фильм "Гамбит королевы" рассказывает о последнем годе жизни жестокого и сурового короля Генриха VIII, состоящего в браке с шестой женой Екатериной Парр. Королева остается регентом Англии и наставницей будущей королевы Елизаветы, пока с войны не возвращается ее муж. Король преследует радикальных протестантов, одной из которых тайно является и его жена. Когда ее подругу детства и известную протестантку разоблачают и сжигают на костре, Кэтрин оказывается в опасности. Чтобы выжить, она должна играть в опасную игру, где ставка – ее собственная жизнь. Фильм является экранизацией бестселлера писательницы Элизабет Фримантл, разошедшегося миллионным тиражом.

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