Сериал о Гарри Поттере: объявили, кто сыграет долгожданную роль Пивза

К актерскому составу сериала"Гарри Поттер", который на Рождество стартует на канале HBO, присоединился Питер Серафинович. Он сыграет любимого многими персонажа – полтергейста Пива.

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Об этом пополнении в актерском составе стало известно изданию Variety. Капризный и наглый призрак, которого сыграет Серафинович, известен своими проделками в коридорах Хогвартса. Он является любимцем многих фанатов книг, однако в оригинальных фильмах персонаж так и не появился.

Недавно Серафиновича можно было увидеть в игровом римейке мультфильма "Как приручить дракона" – лента вышла в прошлом году. Он также известен по ролям Эдгара Ковингтона в сериале "Парки и зоны отдыха" и Денариана Саала в "Стражах Галактики" 2014 года. Кроме того, у актера и комика огромный список работ в озвучке и анимации: от Дарта Мола в фильме "Звездные войны: Эпизод I – Скрытая угроза" до Большого Папы в обеих частях мультфильма "Пой"

Поклонники точно будут в восторге, ведь Пивза наконец-то покажут на экране. В оригинальной кинофраншизе его должен был сыграть британский комик Рик Мейолл (умерший в 2014 году), но сцены с ним вырезали из-за нехватки экранного времени.

Зато адаптация от HBO, которую планируют растянуть на семь грандиозных сезонов, с самого начала ставила целью "копать глубже", чем фильмы. Каждый сезон будет подробно экранизировать одну книгу из серии романов Дж. К. Роулинг и покажет сцены и персонажей, которые не вошли в кинофраншизу.

"Масштаб производства, детализация и тщательность, с которой они подходят ко всему процессу и декорациям, выводят кинематографичность на совершенно новый уровень", – отметил в прошлом году Джей-Би Перретт, президент WBD по глобальному стримингу и играм. Он добавил, что сериал покажет все детали, которые невозможно было уместить в двухчасовой фильм. "Я действительно считаю, что это будет главное стриминговое событие десятилетия", – признался Перретт.

Что касается остального актерского состава будущего "Гарри Поттера", то главную роль сыграет Доминик МакЛафлин, а роли Гермионы Грейнджер и Рона Уизли исполнят Арабелла Стентон и Алистер Стаут. Джона Литгоу мы увидим в образе директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир сыграет профессора Макгонагалл, Паапа Эссьеду перевоплотится в Снейпа, а Ник Фрост получил роль Рубеуса Хагрида.

Премьера сериала, сценаристкой и исполнительным продюсером которого выступает Франческа Гардинер, запланирована на декабрь этого года эксклюзивно на HBO и HBO Max. Работа над вторым сезоном уже ведется.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая замена в ключевом актерском составе сериала "Гарри Поттер" произойдет уже после первого сезона.

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